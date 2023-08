Margot Robbie e Tom Ackerley paparazzati in Grecia: la fuga d’amore dopo il successo di Barbie Margot Robbie e Tom Ackerley sono stati paparazzati in Grecia durante una fuga d’amore. Una meritata vacanza per l’attrice e il produttore cinematografico dopo il successo di Barbie: le rare foto alla coppia, insieme dal 2013.

A cura di Gaia Martino

Dopo il successo di Barbie, film di Greta Gerwig che ha sfiorato i record di incassi di Harry Potter, Margot Robbie si sta godendo le meritate vacanze in compagnia del marito Tom Ackerley. La coppia è stata paparazzata dai fotografi del tabloid americano People.com in Grecia, prima al loro arrivo, poi durante un romantico bagno nelle acque del Mediterraneo. La fuga estiva arriva dopo l'annuncio di Variety che ha svelato che Margot Robbie intascherà circa 50 milioni di dollari per la sua vincente interpretazione di Barbie.

Le foto di Margot Robbie e Tom Ackereley in Grecia

Si tuffano in acqua, si baciano prima di fare una passeggiata in spiaggia: Margot Robbie e Tom Ackerley si sono regalati una romantica vacanza in Grecia, sull'Isola di Sifnos.

Si tratta della loro prima apparizione in pubblico dopo il red carpet della prima mondiale di Barbie. Estremamente riservati, la celebre attrice e il produttore cinematografico, insieme dal 2013, hanno poi mantenuto un profilo basso camuffandosi con cappelli e occhiali durante gli spostamenti sull'isola, come dimostrano le foto pubblicate da People.

La storia d'amore tra Margot Robbie e Tom Ackerley, insieme dal 2013

Si sono incontrati per la prima volta nel 2013 sul set del film Suite Francaise: Ackerley lavorava come assistente alla regia, Robbie invece come attrice. Iniziarono a frequentarsi l'anno successivo e dopo due anni, nel 2016, hanno coronato il loro amore con un matrimonio estremamente privato sulla Gold Coast australiana. Fu lei a ufficializzare le nozze con una foto condivisa sul suo – ex- profilo Instagram. Oltre ad essere una coppia nella vita di tutti i giorni, i due VIP sono anche soci in affari: nel 2014 hanno co-fondato una società di produzione insieme agli amici Josey McNamara e Sophia Kerr chiamata LuckyChap Entertainment.