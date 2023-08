Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo, il video con cui ufficializzano la relazione sui social Elena D’Amario e Massimiliano Caiazzo, dopo le paparazzate e le dediche social sibilline, ufficializzano la loro storia d’amore con un video che li ritrae stretti in un romantico abbraccio.

A cura di Daniela Seclì

La relazione tra Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo procede a gonfie vele. La coppia ha deciso di vivere la relazione alla luce del sole. Dopo essere stati paparazzati più volte, arriva il video insieme. La ballerina e amatissimo volto di Amici ha pubblicato nelle storie di Instagram un romantico video che l'attore di Mare Fuori ha poi condiviso.

Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo, il video su Instagram che li ritrae insieme

Per due personaggi amati come Elena D'Amario e l'attore di Mare Fuori Massimiliano Caiazzo, non era facile tenere privata la loro relazione. E, infatti, nei mesi scorsi non sono mancate le paparazzate. Dopo le foto e i video "rubati", oggi è stata la stessa ballerina a pubblicare tra le storie di Instagram, un video che la ritrae al mare con Massimiliano Caiazzo. Nella breve storia (vedi video in alto, ndr) la coppia è a bordo di una barca e l'attore stringe Elena D'Amario in un romantico abbraccio. Il video pubblicato da D'Amario è stato condiviso anche da Caiazzo.

Le foto della coppia sui giornali prima dell'ufficialità

Elena D'Amario e Massimiliano Caiazzo sono stati paparazzati più volte insieme, prima ancora che i due decidessero di ufficializzare la loro relazione. La fuga romantica a Capri, immortalata negli scatti pubblicati dal settimanale Chi o i baci roventi per le vie di Roma nelle foto pubblicate da Diva e Donna. È finito sui social persino un video in cui chiedevano indicazioni e una ragazza si rivolgeva a Elena urlando emozionata: "Ti seguo sempre ad Amici" (vedi video in alto, ndr). Poi, le prime dediche nei commenti su Instagram. Fino ad arrivare a oggi, in cui la stessa Elena D'Amario – da sempre riservatissima quando si tratta delle sue relazioni sentimentali – ha deciso di pubblicare un video che la ritrae con il fidanzato mentre si godono questa calda estate insieme.