Barbie sfiora i record di Harry Potter, Netflix annuncia una serie tv dopo gli incassi stellari

A cura di Giulia Turco

Dopo aver superato un miliardo di dollari di incassi al botteghino a livello globale, il film Barbie si prepara a superare anche le cifre da record i film di Harry Potter, considerati insuperabili fino a questo momento. Il film con Margot Robbie e Ryan Gosling uscito nelle sale nell’estate 2023 potrebbe essere uno dei film più visti di sempre al cinema e i progetti legati alla bambola Mattel non sembrano intenzionati a fermarsi.

A quanto ammontano gli incassi si Barbie il film

Attualmente il film di Greta Gerwig è arrivato a toccare 1 miliardo e 340 milioni di incassi a livello mondiale, in solo poco più di un mese dall’uscita nei cinema internazionali, per la precisione 37 giorni di proiezioni. Mancano soltanto circa 2 milioni per arrivare a poter guardare dallo specchietto retrovisore Harry Potter e i Doni della Morte Parte II, dati alla mano il capitolo più visto al cinema tra i film della fortunata saga. Considerando che il film di Barbie continua ad attirare spettatori nelle sale, non è escluso che possa diventare il film con più incassi in assoluto dalla nascita di Warner Bros, ma anche il sedicesimo in classifica tra i film più visti di sempre. Niente male, per una bambola bionda.

La serie tv Netflix ispirata alla bambola Mattel

Com’è noto l’uscita del film è stata accompagnata da una serie di operazioni commerciali che hanno invaso praticamente ogni campo, a partire da quello della moda. L’intrattenimento n on si ferma e, non contenta del successo del film nelle sale cinematografiche, Mattel ha autorizzato la produzione di una serie tv targata Netflix. La serie, che non ha nulla a che vedere con il film interpretato dalla protagonista Margot Robbie, uscirà sulle piattaforme di streaming il prossimo 14 settembre e si ispirerà alle avventure di Barbie Malibu ed Barbie Brooklyn. Si intitola A Touch of Magic ed è il secondo prodotto Netflix ispirato all’iconica bambola, dopo Dream House Adventure, uscita nel 2018.