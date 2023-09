Percy Hynes White escluso da Mercoledì 2 dopo le accuse di violenze sessuali: “Xavier non ci sarà” Percy Hynes White sarebbe stato escluso da Mercoledì 2, la serie Netflix di successo con Jenna Ortega nella quale veste i panni di Xavier, dopo le accuse di violenze sessuali: “Xavier non ci sarà”, la notizia del tabloid Metro.

A cura di Gaia Martino

Percy Hynes White sarebbe stato escluso dalla seconda stagione di Mercoledì, la serie Netflix di successo con Jenna Ortega. Il personaggio Xavier interpretato dall'attore 22enne, scrive il tabloid inglese Metro, sarebbe stato definitamente cancellato in seguito le accuse di violenze sessuali mosse da alcune ragazze contro di lui. La vicenda risale ad inizio gennaio 2023 quando diverse ragazze, con prove alla mano, hanno denunciato gli abusi subiti dall'attore. "Escluderlo dalla serie è una vergogna. Erano solo voci false. Non è giusto", le parole di una fonte vicina a Hynes White.

"Percy Hynes White escluso da Mercoledì"

Il tabloid Metro fa sapere che Percy Hynes White non comparirà più nella serie Netflix di successo con Jenna Ortega che si sta preparando per una seconda stagione. L'attore 22enne che veste i panni di Xavier starebbe pagando a caro prezzo le accuse di violenze sessuali mosse contro di lui. Una fonte vicina a Percy, scrive il tabloid, ritiene che tale decisione sia "vergognosa": "È un giovane meraviglioso, le affermazioni contro di lui sono false. Lui è un attore rispettoso, gentile, talentuoso, è un professionista. Escluderlo è una vergogna, erano voci false. Non è giusto".

Il padre dell'attore: "Accuse ingiuste"

Hynes White e i suoi genitori, entrambi attori e scrittori, hanno sempre negato le accuse: il padre, Joel Thomas Hynes, diversi mesi fa ha commentato i fatti sostenendo che il figlio sia stato "accusato ingiustamente". "L'odio anonimo online ha impedito alle persone di parlare a favore dell'"accusato ingiustamente"". La fonte a Metro ha spiegato che, nonostante ciò che circola sul suo nome, l'attore è tranquillo perché i suoi cari "conoscono il suo carattere", e gli addetti ai lavori "il suo talento": "Netflix dovrebbe vergognarsi per averlo trattato in questo modo così ingiusto".