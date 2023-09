Gabriel Guevara arrestato per presunta violenza sessuale, l’avvocato: “In Spagna è già stato assolto” Gabriel Guevara si troverebbe in carcere a Venezia, stando a quanto confermato dall’avvocato a EuropaPress. Il giovane è stato arrestato per un presunto reato di violenza sessuale commesso sul territorio francese quando era minorenne: “In Spagna è già stato assolto, la trattenuta ora è anomala. Speriamo che venga rilasciato presto”.

A cura di Gaia Martino

Arrivano aggiornamenti riguardo l'arresto di Gabriel Guevara, che sarebbe avvenuto ieri mattina a Venezia. Il giovane si era recato nella "città galleggiante" per ritirare il premio del Filming Italy Best Movie International Award Young Generation a lui conferitogli per il "successo popolare ottenuto con i suoi personaggi e per la carriera ancora agli inizi, ma potenzialmente importante", stando a quanto fatto sapere da La Repubblica, ma il viaggio non sarebbe andato secondo i piani. Su di lui pendeva un mandato di arresto internazionale con l'accusa di violenza sessuale, aveva spiegato TPI. L'avvocato del giovane a EuropaPress ha confermato la notizia: "In Spagna è già stato assolto, speriamo venga rilasciato presto".

Le parole dell'avvocato di Gabriel Guevara

A EuropaPress, l'avvocato di Gabriel Guevara con una nota ha spiegato cosa è successo all'attore. Il giovane è stato arrestato sabato a Venezia per un presunto reato di violenza sessuale commesso sul territorio francese quando era minorenne, ha spiegato l'uomo. In Spagna, però, la situazione si sarebbe già risolta tempo fa con tutte le assoluzioni: "La trattenuta ora è anomala". "Speriamo che venga rilasciato presto, devono verificare l'errore" ha concluso l'avvocato che sta seguendo il caso.

La testimonianza della madre ieri: "Non lo sento da giorni"

La madre di Gabriel Guevara, Marlene Mourreau, ieri a Telecinco ha spiegato di non aver sentito il figlio al telefono per diversi giorni. Nonostante non sapesse dove fosse, aveva smentito ogni rumors sull'arresto sostenendo che si trattassero di "tutte bugie". "No, non è stato arrestato a Venezia, è una bugia. Non ha più messo piede in Francia da quando era piccolo. Non ho parlato con lui questa settimana, non so dov'è. Io sono arrivata a Madrid ieri, non parlo con lui tutti i giorni", le parole.