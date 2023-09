Gabriel Guevara arrestato a Venezia, parla la madre: “Non ho parlato con lui, ma è una bugia” La madre di Gabriel Guevara, Marlene Mourreau, rompe il silenzio sul presunto arresto a Venezia. Intervistata da Telecinco ha spiegato di non aver sentito il figlio: “Non ho parlato con lui questa settimana, non so dov’è. Ma la notizia dell’arresto è una bugia”.

A cura di Gaia Martino

La notizia del presunto arresto di Gabriel Guevara a Venezia è arrivata questa mattina come un fulmine a ciel sereno. Il teen idol 22enne, interprete del film È Colpa Mia?, era giunto ieri nella "città galleggiante", come hanno testimoniato le sue Instagram stories, ormai scadute, ma questa mattina non si sarebbe presentato agli appuntamenti in programma. È seguita la notizia di TPI che parlava di un arresto vero e proprio, essendo l'attore accusato di violenza sessuale: su di lui, si legge, pendeva un mandato di arresto internazionale dalla Francia. A rompere il silenzio, la madre, Marlène Mourreau, che ha rilasciato una dichiarazione ai microfoni di Telecinco, tv spagnola, poche ore fa.

Le parole di Marlène Mourreau, la madre di Gabriel Guevara

La madre di Gabriel Guevara, Marlene Mourreau, anche lei volto noto nella tv spagnola, è stata contattata da Telecinco e ai microfoni del programma "Socialité", avrebbe smentito le notizie circolate sul conto del figlio. "No, non è stato arrestato a Venezia, è una bugia. Non ha più messo piede in Francia da quando era piccolo. Non ho parlato con lui questa settimana, non so dov'è. Io sono arrivata a Madrid ieri, non parlo con lui tutti i giorni" ha spiegato la donna. Riguardo le accuse di violenza sessuale ha continuato: "Non ha mai fatto niente con nessuno. Non va in Francia da quando studiava, aveva 12 anni, non torna lì dal 2015. Non c'è mai stata violenza sessuale". Il volto televisivo spagnolo ha raccontato, però, che in passato c'è stato un problema familiare in Francia, ma sarebbe stato archiviato in tribunale: "C'è un problema familiare in Francia, ma non per violenza sessuale. Non lo so, quando è successo il problema, anni fa, il caso è stato archiviato dal tribunale spagnolo".

La Biennale: “Non era al Lido per noi”

Anche La Repubblica parla del caso di Gabriel Guevara e fa sapere che il giovane attore era a Lido perché vincitore del Filming Italy Best Movie International Award Young Generation, era atteso dai fan perché sarebbe stato "premiato per il successo popolare ottenuto con i suoi personaggi e per la carriera ancora agli inizi ma potenzialmente importante". Appresa la notizia del presunto arresto, però, l'organizzazione del Premio avrebbe sospeso in via cautelativa qualsiasi riconoscimento, in attesa che venga accertata la natura dei fatti. La Biennale di Venezia, in una nota, inoltre, ha precisato che la presenza di Gabriel Guevara a Venezia "non era legata ad alcuna attività o produzione dell'80esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica".