Johnny Depp ha parlato degli abusi di sua madre: "Mi picchiava con bastoni e posacenere" Johnny Depp e il trauma dell'infanzia che lo ha trasformato nel padre che non ha mai avuto: "Mi ha insegnato come non crescere i miei figli".

Ci sono cicli che si spezzano e altri che si perpetuano di generazione in generazione. Johnny Depp ha scelto consapevolmente di interrompere il primo. Parlando di sua madre, l'attore ha confessato di aver subito violenze indicibili e di essere cresciuto per questo motivo con qualche "pezzo mancante", ma al tempo stesso di aver imparato lezioni fondamentali su come crescere a sua volta i suoi figli: "Mi è bastato fare il contrario".

Il racconto di Johnny Depp

"Mi picchiava con un cazzo di bastone, una scarpa, un posacenere, un telefono. Non importava cosa fosse", confessa parlando di sua madre in una lunga intervista al Telegraph. Ma poi aggiunge qualcosa di inaspettato: "La ringrazio per questo. Mi ha insegnato come non crescere i figli. Basta fare l'esatto contrario di quello che faceva lei."

La differenza tra essere "Papa" ed essere solo "Dad"

Johnny Depp ha raccontato poi la differenza sottile tra essere "Papa" ed essere "Dad". Johnny Depp l'ha scoperta vivendo entrambe le esperienze con i figli Lily-Rose e Jack, nati dalla relazione con Vanessa Paradis. "Ero Papa", racconta con nostalgia: "Non posso dirvi quanto amavo essere Papa". Ma quando la famiglia ha iniziato a trascorrere più tempo a Los Angeles, qualcosa è cambiato: "All'improvviso, Papa è volato fuori dalla finestra. Ero diventato Dad".

Johnny Depp ai tempi della relazione con Vanessa Paradis

Gli anni con Vanessa Paradis sono stati i più dolci

Per un uomo che ha viaggiato per il mondo, che ha posseduto isole private e dimore da sogno, la definizione di "casa" ha un sapore inaspettato: "Veramente, la prima volta che ho sentito di avere una casa è stato il posto nel sud della Francia dove Vanessa e io abbiamo cresciuto i bambini. È l'unico posto che abbia mai sentito come casa". E ora che i figli sono cresciuti – Lily-Rose ha 26 anni e Jack 23 – Johnny guarda al futuro con un'ironia che sa di speranza: "Sto diventando abbastanza vecchio perché Papa possa tornare. Qualche figlio di puttana dovrà chiamarmi Papa!" riferendosi alla possibilità di diventare nonno. Un cerchio che si chiude.