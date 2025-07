Johnny Depp disse di Amber Heard: “È lesbica? Nessuna delle protagoniste dei miei film lo resta a lungo”

Il libro Hollywood Vampires: Johnny Depp, Amber Heard, and the Celebrity Exploitation Machine ripercorre le tappe di una relazione tossica finita in tribunale. Gli autori Kelly Loudenberg e Makiko Wholey lo fanno attraverso le testimonianze delle persone vicine ai due attori e che hanno assistito con i loro occhi al modo in cui i due si sono distrutti reciprocamente.

Quella frase di Johnny Depp quando conobbe Amber Heard

Sul Daily Mail, Kelly Loudenberg e Makiko Wholey hanno riportato stralci del loro libro partendo dal racconto di come Johnny Depp e Amber Heard si conobbero. Era il 2009. Per Johnny Depp stavano per iniziare le riprese del film The Rum Diary – Cronache di una passione, in cui interpretava il protagonista Paul Kemp, un giornalista freelance alcolizzato e con problemi economici. Amber Heard fece il provino per il ruolo di Chenault, la donna che con il suo fascino avrebbe fatto capitolare Kemp. Teneva talmente tanto a quel ruolo, da perorare la sua causa in lettere scritte a mano e inviate sia ai produttori che al regista Bruce Robinson. Il primo incontro con Johnny Depp avvenne nell'ufficio dell'attore che appena la vide disse: "Sì, è quella giusta". Il racconto dei due autori prosegue:

Mentre si trovava a Porto Rico, emerse una crisi inaspettata. Amber arrivò con una donna e la presentò al regista Bruce Robinson definendola "mia moglie". Bruce, in preda al panico e preoccupato che tra i co-protagonisti non ci fosse alchimia, esclamò: "È lesbica?". Johnny accese una sigaretta e disse a Bruce di non preoccuparsi. "Nessuna delle protagoniste dei miei film rimane lesbica a lungo". A quel punto, Johnny stava con Vanessa Paradis, la madre dei suoi figli, da 11 anni. La loro relazione stava iniziando a incrinarsi.

Sul set la sintonia tra i due attori era ogni giorno più evidente. Durante le scene più intime, Johnny Depp dichiarò: "Sembrava qualcosa che non avrei dovuto provare" perché impegnato con Vanessa Paradis. Anche Amber Heard disse la stessa cosa: "Non sembravano scene normali. Sembrava vero". Intanto, Johnny Depp ricopriva di regali Amber Heard: "Una bicicletta, libri da collezione molto costosi, una chitarra e un vestito di scena". Poi, la rottura con Vanessa Paradis.

Il matrimonio con Amber Heard: "Erano entrambi sedati, sembravano zombi"

Molto particolare anche il racconto del giorno del matrimonio di Johnny Depp e Amber Heard. Sempre secondo quanto dichiarato dai due autori, circolavano droghe, "c'erano invitati ubriachi che circolavano bevendo direttamente dalla bottiglia", il cibo era sprecato perché "gli invitati erano in hangover o si drogavano". E gli sposini di certo non stavano meglio. L'amico di infanzia di Johnny Depp, Bruce Witkin, ha dichiarato: