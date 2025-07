Johnny Depp parla del licenziamento da Animali Fantastici: “Se pensavano di ferirmi, hanno sbagliato”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Tra i tanti ruoli interpretati da Johnny Depp c'è stato quello di Gellert Grindelwald nella saga di Animali Fantastici: I segreti di Silente. Il personaggio gli fu però sottratto durante il processo contro l'ex moglie Amber Heard, che lo aveva accusato di violenza domestica, per cui la Warner Bros decise di intervenire eliminandolo dal franchise. A distanza di anni, l'attore parla per la prima volta di come andarono le cose e anche della sua reazione alla scelta della casa di produzione.

Johnny Depp racconta il suo licenziamento

All'epoca dei fatti, Depp spiegò di essere stato allontanato dalla produzione del film, dopo aver girato una sola scena. Il ruolo fu poi affidato al collega Mads Mikklsen. Intervistato dal The Telegraph, l'attore ha poi raccontato la sua versione dei fatti che, in effetti, finora non era mai stata resa nota:

Nel corso degli anni hanno detto di tutto su di me. Non mi interessa. Non sono in corsa per niente. Mi hanno fermato in un attimo, mentre ero ancora sul set. Mi hanno detto che sarebbe stato meglio se lasciassi. Ma nella mia testa ho capito subito che era un licenziamento, non una proposta

Quando gli è stato chiesto come avesse reagito alla comunicazione da parte della Warner Bros, l'attore anche piuttosto piccato: "Fa***lo. Ci sono troppi pezzi di me da eliminare. Se pensano di potermi ferire più di quanto la vita abbia già fatto, si sbagliano".

Il flop di Animali Fantastici: I segreti di Silente

Il suo allontanamento dalla saga, dopo aver interpretato Grindelwald sia in Animali Fantastici e Dove Trovarli ma anche in I Crimini di Grindelwald, aveva destato non poco scontento da parte dei fan dell'attore e del prequel di Harry Potter, oltre a risultare come un cambiamento troppo repentino e netto, ma non è stato l'unico motivo che ha contribuito al flop al botteghino del film. Gli incassi, infatti, non furono soddisfacenti come ci si sarebbe aspettati, la pellicola ha incassato 407,2 milioni di dollari che non hanno coperto una spesa di produzione di circa 200 milioni.