Cosa è successo a Ezra Miller, tutte le accuse contro il cantante e i problemi di salute mentale Negli ultimi anni Ezra Miller è stato al centro di diversi scandali e questioni giudiziarie, dall'accusa di aggressione di una donna fino all'arresto per violazione di domicilio e furto.

Ezra Matthew Miller nel corso degli ultimi anni è stato al centro di diverse questioni giudiziarie, dall'accusa di aggressione ad una donna, fino a quella di furto e dell'adescamento di un minore. La carriera dell'attore, noto soprattutto per la sua partecipazione in The Flash e nella saga Animali Fantastici, ha subito una brusca frenata. Di recente ha annunciato di aver intrapreso un percorso di "trattamento di cura" dopo aver capito di "soffrire di complessi problemi di salute mentale".

Il fermo e l'arresto per possesso di erba

Ezra Matthew Miller è stato indagato per possesso di droga il 28 giugno del 2011 mentre si mentre si trovava a Pittsburgh, Pennsylvania, per le riprese del film Noi siamo infinito. L'attore, trovato con venti grammi di marijuana, è stato condannato a pagare 600 dollari per due citazioni di disturbo alla quiete pubblica.

L'aggressione di una donna in Islanda

Nell'aprile del 2020 Variety riportò la notizia che Miller era stato filmato mentre afferrava per la gola una donna e la sbatteva per terra.

L'arresto e l'ordine restrittivo alle Hawaii

Il 28 marzo del 2022 è stato arrestato alle Hawaii per aver aggredito verbalmente e fisicamente alcuni clienti in un karaoke, sputando su un uomo e insultando una ragazza. Ha opposto resistenza alla polizia, sostenendo di essere la vittima e rifiutando la perquisizione. È stato rilasciato dopo poche ore pagando una cauzione di 500 dollari. Il giorno seguente, ha fatto irruzione nella stanza di una coppia cercando di rubare documenti e carte di credito, minacciandoli violentemente. I due hanno inizialmente richiesto un ordine restrittivo, poi revocato. Il 19 aprile è stato preso in custodia per aver colpito con una sedia una donna, ferendola alla testa, dopo essersi introdotto in casa sua. Dopo questo secondo arresto, Miller si è detto responsabile per il primo episodio al karaoke e ha pagato una multa da 500 dollari.

L'accusa di adescamento di minore

A giugno 2022 Ezra Miller è stato accusato di aver manipolato e adescato Tokata Iron Eyes, conosciuta quando lei aveva 12 anni. Secondo i genitori della ragazzina, l'attore avrebbe esercitato su di lei un'influenza psicologica e fisica, trasformando la loro amicizia in un rapporto abusivo. Tokata, fuggita con Miller nel 2022, ha preso pubblicamente le sue difese, ma i genitori hanno sempre sostenuto fosse sotto il suo controllo.

L'arresto per violazione di domicilio e furto nel Vermont

Nell'agosto del 2022 Ezra Miller è stato accusato di furto con scasso per aver sottratto alcuni alcolici da una casa in Vermont e dopo essersi dichiarato non colpevole, nel 2023 ha ammesso la violazione di domicilio. A gennaio dello stesso anno è stato condannato a una multa di 500 euro e a un anno di libertà vigilata, oltre all'obbligo di sottoporsi a test antidroga.