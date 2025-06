Jared Leto accusato di molestie sessuali da 9 donne: “Alcune erano minorenni”, la risposta dell’attore

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Jared Leto è stato accusato di molestie sessuali da diverse donne. Il celebre attore e musicista 53enne, stando ai racconti di nove donne contenuti in un articolo su AirMail.news, si sarebbe comportato in maniera inappropriata nei loro confronti durante un ritiro a Mars Island, un resort privato al largo della costa croata. "È stato un segreto di Pulcinella per molto tempo", ha dichiarato una delle vittime.

Le accuse contro Jared Leto

Jared Leto ha organizzato più volte gli incontri con i fan al Mars Island, un resort privato in Croazia, e durante uno di questi eventi si sarebbe comportato in maniera inappropriata nei confronti di alcune ragazze, alcune delle quali, allora, erano minorenni. AirMail.news svela le accuse emerse da 9 donne contro l'attore e musicista. Jared Leto avrebbe rivolto domande di natura sessuale a una ragazza di 16 anni, poi sarebbe uscito nudo da una stanza di fronte a una ragazza di 17 anni. Ma non solo, si sarebbe masturbato davanti a una 18enne prima di chiederle di "mettere la mano su di lui e di sputarci sopra".

Laura La Rue, modella, ha incontrato Jared Leto nel 2008, quando lei aveva 16 anni, a un evento di beneficenza: nel rapporto riportato da People.com si legge che lui avrebbe flirtato con lei e davanti alle smentite di un rappresentate di Leto, lei avrebbe aggiunto un episodio particolare. "Leto uscì nudo da una stanza come se fosse normale, avevo 17 anni", le parole. La donna ha affermato che, dopo aver rifiutato un invito a una festa, l'attore avrebbe continuato a chiamarla per tre settimane: "Le conversazioni diventarono sessuali, mi chiedeva cose come "Hai mai succhiato un ca**o?". Sua madre ascoltò una delle conversazioni e ha testimoniato per la figlia.

La smentita di Jared Leto: "Accuse false"

In una dichiarazione ad Air Mail, un rappresentante di Jared Leto ha negato tutte le accuse, anche quelle arrivate da Laura La Rue sostenendo che le loro "conversazioni non contenevano nulla di sessuale o inappropriato". Durante le feste con i fan "nessuno mai si è lamentato di irregolarità", ha continuato il rappresentante di Leto nella smentita.