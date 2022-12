Amber Heard rinuncia all’appello e paga un milione di dollari a Johnny Depp È finita la saga giudiziaria più lunga e spettacolare degli ultimi anni, l’attrice: “Non ho più fiducia nel sistema giudiziario americano”. L’attore rimborsato con un milione di dollari: li darà in beneficenza.

È finita la saga giudiziaria più lunga e spettacolare degli ultimi anni: Amber Heard ha deciso di aver raggiunto un accordo con Johnny Depp e ha messo fine alla procedura d'appello dopo la sentenza del processo di diffamazione, che l'attore ha vinto in primo grado. "Ho deciso dopo una lunga riflessione", sono le parole dell'attrice su Instagram, "ho perso fiducia nel sistema giudiziario americano".

Le parole di Amber Heard

È Deadline a riportare, unitamente al messaggio di Amber Heard su Instagram, con precisione tutti i dettagli di questa storia: l'attrice, in virtù della sua rinuncia a ricorrere in appello, dovrà versare solo un milione di euro contro gli otto fissati dalla sentenza.

Dopo una lunga riflessione ho preso la difficile decisione di concludere un accordo dopo aver perso la fiducia nel sistema giudiziario americano, nel quale la mia testimonianza è servita come divertimento e ha dato materia di discussione alle reti sociali.

La reazione di Johnny Depp

Per Johnny Depp, l'accordo "rafforza l'ammissione da parte di Heard della conclusione della rigorosa ricerca della verità da parte del sistema legale" e si è detto "soddisfatto dell'esito della vicenda". Attraverso i suoi legali, l'attore spiega ancora "non era questione di soldi, ma di portare alla luce la verità". Lo scontro legale era cominciato in seguito a un articolo di opinione che Amber Heard firmò nel 2018 sul Washington Post: senza mai menzionare Johnny Depp, l'attrice si defininì vittima di violenza domestica. Da quel momento, la carriera di Johnny Depp ha subito un danno considerevole con diversi contratti risolti a suo sfavore. Così, la battaglia legale è cominciata. E ora è finita. Non era mai stata una questione di soldi, in gioco c'era la reputazione dell'attore di "Pirati dei Caraibi" che ora potrà recuperare il terreno perduto.