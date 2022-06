Amber Heard ricorrerà in appello contro la sentenza in favore di Johnny Depp La vicenda legale Depp Heard potrebbe non essere conclusa. L’attrice ha deciso: presenterà ricorso dopo che la giuria si è pronunciata a favore di Johnny Depp dopo tre lunghi giorni di deliberazione.

A cura di Giulia Turco

(Amber Heard uscendo dal tribunale dopo la sentenza, foto Getty).

La vicenda legale Depp Heard potrebbe non essere conclusa. Amber Heard farà appello al verdetto della giuria che, con l’attesa sentenza pronunciata nella giornata di mercoledì 1 giugno in Virginia, ha stabilito che Johnny Depp è stato diffamato dalla sua ex moglie. L’attrice di Aquaman non ha alcuna intenzione di darsi per vinta rispetto alla causa che, come ha dichiarato, veicolava un messaggio importante contro la violenza sulle donne in tutto il mondo.

Amber Heard presenterà ricorso in tribunale

Il portavoce di Amber Herard, Alafair Hall, ha fatto sapere che l’attrice ha preso la sua decisione: presenterà ricorso dopo che la giuria si è pronunciata a favore di Johnny Depp dopo tre lunghi giorni di deliberazione. Lo riporta il New York Times. I giudicio hanno stabilito che il risarcimento che l’attrice dovrà corrispondere al suo ex marito è pari a 15 milioni di dollari. Ad Heard spettano invece 2 milioni di danno per via delle dichiarazioni che Depp, tramite il suo avvocato, ha pronunciato dandole pubblicamente della “bugiarda”.

(Foto Getty)

Le prime parole di Amber Heard sconfitta in tribunale

Poche ore dopo la lettura della sentenza l’attrice ha reso pubblica la sua delusione per l’esito del processo tramite una nota ufficiale diffusa tramite i suoi profili social. Un messaggio denso di tristezza e sconforto, una battaglia persa per la causa femminile, che non si limiterebbe alla sua vicenda personale, come ha spiegato:

