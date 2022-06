La delusione di Amber Heard dopo il verdetto: “Per le donne che denunciano vergogna e umiliazione” Amber Heard rompe il silenzio dopo il verdetto del maxi processo che l’ha vista sconfitta contro l’ex marito Johnny Depp: “La delusione che provo va oltre le parole”.

A cura di Gaia Martino

Amber Heard esce sconfitta dal maxi processo che l'ha vista per sei settimane protagonista insieme all'ex marito Johnny Depp. Questa sera, ore 21 italiane, è arrivato il verdetto finale: l'attrice di Aquaman è stata condannata al risarcimento dei danni con un totale di circa 15 milioni di dollari. Tuttavia la corte le ha assegnato 2 milioni di dollari di risarcimento per la domanda di controquerela dopo che l'avvocato di Depp definì le sue accuse "una bufala". Dopo la sentenza, è arrivato il messaggio di Amber Heard che ha espresso tutta la sua delusione e tristezza per aver perso la causa: "Mi sembra di aver perso il diritto di parlare liberamente".

Le parole di Amber Heard dopo il verdetto

Amber Heard ha rilasciato una dichiarazione dopo il verdetto finale del maxi processo contro l'ex marito Johnny Depp.

La delusione che provo oggi va oltre le parole. Sono affranta dal fatto che la montagna di prove non sia stata sufficiente a contrastare il potere sproporzionato, l'influenza del mio ex marito. Sono ancora più delusa da ciò che questo verdetto significa per altre donne. È una battuta d'arresto. Riporta indietro le lancette dell'orologio a un tempo in cui una donna che parlava e si esprimeva poteva essere pubblicamente svergognata e umiliata. Fa tornare indietro l'idea che la violenza contro le donne debba essere presa sul serio.

Ha continuato tirando in ballo le intenzioni degli avvocati di Johnny Depp che, secondo il suo parere, avrebbero convinto la giuria a trascurare le sue prove: "Credo che gli avvocati di Johnny siano riusciti a convincere la giuria a trascurare la questione fondamentale della libertà di parola e a ignorare le prove che erano così evidenti". Poi ha concluso, ammettendo di essere molto triste per aver perso la causa:

Sono triste per aver perso questa causa. Ma sono ancora più triste per il fatto che sembra che io abbia perso un diritto che pensavo di avere come americano: quello di parlare liberamente e apertamente.

Johnny Depp festeggia l'esito del processo

Dopo i titoli di coda del processo, Johnny Depp esulta. Ha reagito su Instagram con un lungo post: ora, stando alle sue parole, può riprendere finalmente in mano la sua vita.