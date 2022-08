Amber Heard dichiara bancarotta e vende casa per poter risarcire Johnny Depp dopo il processo Secondo il Daily Mail, Heard avrebbe messo in vendita la sua residenza californiana del valore di oltre 1 milione di dollari per circa la metà del suo prezzo, per sostenere parte delle spese legate al processo contro Depp.

A cura di Giulia Turco

Amber Heard non sarebbe affatto nelle condizioni di poter permettersi di pagare i 10 milioni di dollari che deve all’ex marito Johnny Depp per aver perso la causa in tribunale. Ecco perché l’attrice avrebbe messo in vendita la sua casa a Yucca Valley, in California, dopo aver dichiarato la bancarotta.

Heard dichiara bancarotta e presenta ricorso

Secondo il Daily Mail, Heard avrebbe messo in vendita la sua residenza californiana del valore di oltre 1 milione di dollari per circa la metà del suo prezzo. L'attrice avrebbe dichiarato bancarotta lo scorso 20 luglio, presentando ricorso al Commonwealth della Virginia il 21 luglio per potersi appellare alla sentenza dei giudici che due mesi prima hanno stabilito un risarcimento pari a 10 milioni di dollari per l’ex marito. Che l’attrice non fosse nelle condizioni di pagare la somma lo avevano già messo in chiaro i suoi legali subito dopo il verdetto, ma il giudice ha respinto la richiesta.

Così l’attrice di Aquaman ha presentato nuovamente una richiesta perché il caso venga rielaborato con un appello al Primo Emendamento, ma Johnny Depp ha presentato a sua volta una contro causa. Chiede che venga annullata la condanna al pagamento di due milioni di dollari con i quali serve risarcire l’ex moglie per essersi rivolto, in tribunale, ad uno dei suoi avvocati definendo Heard una bugiarda. La battaglia legale tra i due ex è soltanto all'inizio.

Leggi anche Johnny Depp sbarca su TikTok dopo il processo, così ripaga il sostegno contro Amber Heard

Quanto vale la casa nel deserto di Amber Heard

Secondo le indiscrezioni, in ballo ci sarebbero anche le spese legali sostenute da Johnny Depp, pari ad almeno 3 milioni di dollari. L’assicurazione dell’attore si sarebbe appellata ad una clausola del contratto rifiutandosi di pagare le spese e aprendo così un ulteriore contenzioso con Amber Heard. Per far fronte ai costi del processo, l’attrice che secondo il New York Post avrebbe un patrimonio che oscilla tra 1,5 e 2,5 milioni di dollari, avrebbe messo in vendita la sua residenza californiana che ha il valore di 570mila dollari. Una residenza nel deserto del Mojave, composta da tre camere da letto e tre bagni, con tanto di sistema audio surround, garage per tre auto e bagni con un sofisticato sistema di controllo dell’acqua. Se venduta, potrebbe portare ad Heard un buon profitto.