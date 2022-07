Amber Heard ha presentato appello contro la sentenza che ha dato ragione a Johnny Depp Giovedì 21 luglio, gli avvocati di Amber Heard hanno ufficialmente presentato appello contro la sentenza che ha condannato l’attrice per diffamazione ai danni dell’ex marito Johnny Depp.

A cura di Stefania Rocco

Amber Heard aveva promesso che avrebbe fatto appello contro la sentenza emessa dal tribunale di Fairfax, in Virginia, che l’ha condannata per diffamazione ai danni dell’ex marito Johnny Depp. Oggi, giovedì 21 luglio 2022, gli avvocati dell’attrice hanno confermato di avere presentato ufficialmente il ricorso. Lo apprende TMZ secondo cui sarebbero già stati presentati i documenti necessari a chiedere che il caso sia giudicato in un nuovo processo. Il deposito della richiesta di appello arriva a pochi giorni dalla decisione del tribunale di respingere la mozione di annullamento presentata dal team legale dell’attrice a causa di un vizio di forma. Gli avvocati di Heard avevano evidenziato la presunta irregolarità di uno dei giurati, comparso in tribunale al posto del padre cui sarebbe dovuta pervenire la citazione.

Gli avvocati di Amber Heard: “Sia garantita equità e giustizia”

Il team legale che assiste l’attrice, attraverso il suo addetto stampa, ha confermato di avere depositato la richiesta di appello: “Riteniamo che la corte abbia commesso errori che hanno impedito un verdetto giusto ed equo. Ci rendiamo conto che questo incendierà Twitter, ma ci sono dei passi che dobbiamo intraprendere per garantire equità e giustizia”.

I legali di Johnny Depp: “Siamo sicuri dell’esito”

Raggiunti da TMZ, gli avvocati di Johnny Depp – che hanno già ottenuto la vittoria in primo grado – si sono detti certi dell’esito di un eventuale processo di appello: “La giuria ha ascoltato le prove che sono state presentate durante il processo per sei settimane ed è giunta a un verdetto chiaro e unanime secondo cui l'imputata stessa ha diffamato il signor Depp. Siamo fiduciosi e sicuri dell'esito”. Nessun commento è arrivato da parte dei diretti interessati. Depp ha mantenuto un assoluto riserbo sulla questione dal giorno del verdetto, limitandosi a dichiarare la sua soddisfazione per l’esito del processo che gli avrebbe restituito la vita dopo 6 anni difficili. Amber ha invece rilasciato una lunga intervista alla NBC nella quale ha ribadito le accuse contro l’ex marito.