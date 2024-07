video suggerito

Johnny Depp avvistato con una nuova ragazza, l’attore frequenterebbe la modella Yulia Vlasova Due anni dopo il divorzio dalla moglie Amber Heard, Johnny Depp avrebbe una nuova compagna. Secondo People, l’attore di Pirati dei Caraibi frequenterebbe la modella russa Yulia Vlasova, 28 anni. I due si sarebbero incontrati pe rla prima volta nel 2021 e da allora si sarebbero visti in più occasioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Johnny Depp avrebbe una nuova compagna. A due anni dalla turbolenta separazione dalla moglie Amber Heard e dalla frequentazione con l'avvocato Joelle Richie, l'attore avrebbe voltato pagina e starebbe ora frequentando la giovane modella Yulia Vlasova. A raccontato il sito americano People e il Daily Mail, che mostra alcune foto dell'attore in compagnia della ragazza.

Johnny Depp frequenterebbe Yulia Vlasova

Come mostrano le immagini del DailyMail, la star di Pirati dei Caraibi e la modella sono stati avvistati insieme in diverse occasioni. L'ultima all'uscita dall'eliporto di Londra, dove camminavano insieme, si abbracciavano e apparivano piuttosto intimi. I due si sarebbero incontrati per la prima volta nel 2021 al Festival internazionale del cinema di Karlovy Var e da allora avrebbero continuato a vedersi occasionalmente. Alcune fonti vicino all'attore hanno inoltre fatto sapere che la presunta coppia non vuole uscire ufficialmente allo scoperto, etichettandosi come ‘fidanzato e fidanzata', dal momento che il loro sarebbe ora un rapporto informale. Per il momento, la modella non ha confermato la relazione, ma in alcuni post su Instagram (poi cancellati) avrebbe lanciato degli indizi. In un box di domande, ha definito Depp il suo attore preferito e aveva ancora condiviso uno scatto con delle mani che si intrecciavano.

Chi è la modella Yulia Vlasova, avvistata con Johnny Depp

Stando alle informazioni che si hanno sul suo conto, Yulia Vlasova avrebbe 28 anni, sarebbe originaria della Russia e lavorerebbe come modella. Il suo profilo Instagram è al momento privato, ma conferma la sua professione: è una modella e ha fondato una pagina di make up artist. Non è noto da quanto tempo frequenterebbe Johnny Depp, ma pare che il loro primo incontro sia avvenuto nell'agosto del 2021 in occasione della 55esima edizione del festival del cinema di Karlovy Vary.