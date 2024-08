Leo DiCaprio e Vittoria Ceretti: le vacanze romantiche con Tobey McGuire, l’indimenticabile Spiderman

video suggerito

L'amore tra Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti continua, a distanza di un anno, i due sembrano essere più che affiatati. Il settimanale Chi li ha beccati mentre trascorrono le vacanze in una lussuosa barca, la Serenity, uno yacht di soli 79 metri, con 14 cabine, al largo di Massa Lubrense, circondati da un folto gruppo di amici.

Vacanza d'amore ma con Spiderman

Tobey McGuire (l'attore di Spiderman ndr.) in barca con Leonardo DiCaprio

Eccoli, quindi, intenti a scambiarsi sguardi languidi, ma niente effusioni in pubblico, che siano baci o carezze, nulla di tutto questo è stato ripreso dagli obiettivi dei fotografi del settimanale Chi, ma questo non significa che Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti non siano una coppia ormai solida. Impegnatissimi con i loro rispettivi lavori, si concedono un po' di tempo per stare insieme, ma anche in questo caso, mai da soli. Infatti, eccoli in compagnia di un bel gruppo di personaggi anche noti, tra cui compare anche l'amico di una vita dell'attore hollywoodiano, ovvero Tobey McGuire, l'indimenticabile Spiderman, che con DiCaprio ha condiviso il set poche volte, ma è sempre stato al suo fianco, come solo un vero amico sa fare. Si conoscono, infatti, da quando sono bambini e hanno iniziato anche a fare provini insieme, a soli 12 anni. Sono il corrispettivo di Ben Affleck e Matt Damon, a dimostrazione del fatto che, in fin dei conti, anche nel mondo del cinema esistono rapporti che vanno avanti negli anni.

La storia d'amore tra Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti

Intanto, tra Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio l'amore pare continuare a gonfie vele. I due tra New York e Londra sembra che abbiano trovato il giusto equilibrio e si vociferava anche che lui le avesse chiesto di sposarlo, ma poco dopo è arrivata anche una sonante smentita. Felici sì, ma non ancora pronti a trascorrere il resto della vita insieme. Anche perché la fama dell'attore hollywoodiano è ben nota, non solo per le modelle decisamente più giovani di lui, ma anche per la durata di ogni sua relazione che, infatti, sembra destinata ad esaurirsi dopo un periodo limitato.