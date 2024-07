Jessica Michel Saferty accusa Leonardo Del Vecchio di abusi, video rimosso e scuse: “Non è un violento”

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Nelle ultime ore è circolata la notizia secondo cui Leonardo Maria Del Vecchio e Jessica Michel si fossero lasciati. Causa scatenante della rottura, i presunti abusi del giovane imprenditore sulla modella, che lei stessa avrebbe denunciato in un video. La story, pubblicata su Instagram, è stata prontamente rimossa e poco dopo è stato pubblicato anche un messaggio di scuse da parte della 33enne, in cui ritrattava quanto affermato in precedenza: "Non starei mai con un uomo violento e lui non lo è".

Il video dell'accusa a Leonardo Del Vecchio e le scuse

Come riportato dal Foglio, Jessica Michel ha pubblicato un video in cui, visibilmente scossa, dice: "Questo è l'uomo che ha abusato di me", inquadrando il giovane imprenditore che assiste immobile alla ripresa. Il video è stato poco dopo rimosso da Instagram e secondo quanto riportato dalla testata, Del Vecchio l'avrebbe allontanata e avrebbe anche minacciato la denuncia. Poco dopo è arrivato un messaggio di scuse da parte della modella, pubblicato sempre su Instagram, in cui scrive:

Leo e io ci scusiamo per tutti coloro che sono stati colpiti dalla storia di ieri. A volte una famiglia può avere delle discussioni personali che non dovrebbero mai essere rese pubbliche. Chiediamo alle persone di rispettare la nostra privacy in questo momento. Non starei mai con un uomo violento, cosa che Leonardo Del Vecchio non è. Ritiro le mie parole che sono state dettate dalla rabbia. Ritiro le mie parole su un ragazzo che per me sarà sempre un compagno, un padre e una persona di famiglia.

Il primo anniversario di Jessica Michell e Del Vecchio jr

Dopo il messaggio di scuse, nessun altro commento da parte dei diretti interessati. Anzi, la modella ha pubblicato una story sui social, come se nulla fosse accaduto. Il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine e infatti dalla scorsa estate non si sono mai separati. Del Vecchio jr ha anche chiesto la mano della 33enne americana, con una proposta sfarzosa, alla quale Jessica Michel Saferty non ha potuto far altro che dire "sì", con un certo entusiasmo. I due hanno anche scherzato sulle nozze, lo scorso aprile hanno pubblicato le foto di una cerimonia, trattandosi però di un pesce d'aprile. Dieci giorni fa, il 13 luglio, hanno festeggiato il loro primo anniversario e lei scriveva: "Il tuo sorriso dopo aver visto la mia felicità, è l'unica cosa che ho bisogno di sapere", a riprova di un amore che ultimamente sta vivendo qualcosa di più dei soliti alti e bassi.

