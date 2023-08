Leonardo Maria Del Vecchio e Jessica Michel Serfaty inseparabili, le nozze si avvicinano Leonardo Maria Del Vecchio e Jessica Michel Serfaty sono ormai inseparabili. I due si godono gli ultimi giorni di vacanza insieme, in Sardegna, confermando di essere innamoratissimi e pronti alle nozze.

Leonardo Maria Del Vecchio e Jessica Michel Serfaty sono ormai inseparabili. La modella e l'imprenditore, erede del patron di Luxottica, sono in vacanza in Sardegna e sono stati beccati in sella ad una moto d'acqua, intenti a divertirsi e a godersi gli ultimi scampoli d'estate nelle acque della Sardegna. Le nozze, quindi, sarebbero davvero alle porte e il manager non nasconde la sua felicità per questo nuovo amore.

Tenerezze prima del matrimonio

Baci, tenerezze, abbracci, effusioni in mare e sulle poltrone dello yacht che li aspetta al largo di Cala di Volpe, così Leonardo Del Vecchio e Jessica Serfaty vengono inquadrati dai paparazzi del settimanale Chi, dopo la proposta di matrimonio fatta in Costiera Amalfitana lo scorso luglio. I due, quindi, sono prossimi al matrimonio, che probabilmente organizzeranno nei prossimi mesi, intanto si godono ogni momento delle loro luna di miele anticipata. In un'intervista al Corriere il chief manager di EssilorLuxottica, ha raccontato il primo incontro con la modella:

L’ho conosciuta nel 2017 a Cannes, prima di laurearmi. Festaggiavamo i cento anni degli occhiali Persol. Chi siamo scambiati poche parole, ma da quella prima volta è nata un’elettricità che non ci ha davvero mai divisi. Ora sono fidanzato ufficialmente e molto felice di esserlo.

Il racconto di Jessica Michel Serfaty

Anche lei, però, ha parlato della sua storia con il 28enne al settimanale People, raccontando di come per anni si siano rincorsi senza mai riuscire a trovare il momento giusto per far decollare quella scintilla scoccata sin dal primo momento:

