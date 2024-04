video suggerito

Nozze a Capri per Blake Lively e Michele Morrone, ma è tutta finzione Blake Lively e Michele Morrone insieme a Capri per girare il secondo capitolo del film Un Piccolo Favore, diretto da Paul Fieg. Il settimanale Chi ha immortalato i due attori durante la romantica scena del matrimonio. Dopo le riprese, i due scherzano e ridono insieme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Foto dal settimanale Chi

Blake Lively e Michele Morrone si sono sposati. Un romantico matrimonio sull'isola di Capri, che i due attori hanno celebrato davanti a pochi intimi invitati. Si tratta in realtà di una scena del film Un Piccolo Favore 2, nel quale i due attori sono protagonisti. Morrone, insieme a Elena Sofia Ricci, è una new entry del cast. Il settimanale Chi ha immortalato il momento delle promesse e la complicità tra i due attori sul set.

Le ‘nozze' di Michele Morrone e Blake Lively

Come mostrano le immagini del settimanale Chi, i due attori sono convolati nozze nella romantica Isola di Capri, che il regista Fieg ha scelto per unire i personaggi di Emily e del misterioso uomo d'affari. Lively indossava un lungo abito bianco, mentre Morrone un completo nero con camicia bianca. Tutto perfetto per la scena del film, seguito di Un Piccolo Favore uscito nel 2018. Finita di girare la scena, i due ne hanno approfittato per ridere e scherzare tra loro, apparendo perfettamente in sintonia. Sul set anche i quattro figli dell'attrice , sposata con Ryan Reinolds: James, Inez, Betty e l'ultimo arrivato, di cui ancora non è stato rivelato il nome. Anche mentre è impegnata nelle riprese e si trova co Morrone, Livley non rinuncia a sentire il marito al telefono, videochiamandolo, come mostrando gli scatti di Chi.

Foto dal settimanale Chi

Di cosa parla Un Piccolo Favore

Il primo film diretto da Paul Fieg è uscito nel 2018, è un thriller e racconta la storia di Stephanie ed Emily, interpretate rispettivamente da Anna Kendrick e Blake Lively. Si tratta dell'adattamento per il grande schermo dell'omonimo romanzo di Darcey Belle. Stephanie è una blogger mamma e vedova, Emily è madre e direttrice di una casa di moda, con un passato piuttosto misterioso. Quando la prima sparirà improvvisamente, la seconda farà di tutto per cercarla, tra colpi di scena, tradimenti, vendette e anche omicidi. Non si ha ancora una data di uscita di Un Piccolo Favore 2, ma è confermato che nel cast ci saranno anche Michele Morrone, nei panni di un misterioso uomo d'affari, ed Elena Sofia Ricci.