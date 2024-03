Blake Lively si scusa e rimuove il post in cui prendeva in giro Kate Middleton: “Sono mortificata” Blake Lively si è scusato per aver fatto ironia su Kate Middleton, il messaggio arriva dopo l’annuncio della malattia della principessa del Galles. L’attrice americana scrive sulle sue storie Instagram: “Ho fatto uno stupido post Photoshop fail e sono mortificata”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Blake Lively chiede scusa per aver fatto ironia su Kate Middleton. Prima che la principessa del Galles annunciasse la malattia, l'attrice aveva condiviso una foto – maldestramente photoshoppata – in cui seduta a bordo piscina spiegava ai suoi follower il perché fosse stata poco presente sui social (alludendo alla "sparizione" della principessa e cavalcando l'onda delle teorie complottiste). A poche ore dall'annuncio ufficiale di Kate Middleton, Lively affida alle sue storie Instagram un messaggio di scuse: "Sono mortificata. Mi dispiace". L'attrice ha poi rimosso il post in cui la prendeva in giro.

Blake Lively si scusa con Kate Middleton: "Sono mortificata"

"Sono sicuro che oggi non importerà a nessuno, ma sento di doverne parlare. Ho fatto uno stupido post "Photoshop fail" e sono mortificata – scrive Blake Lively su Instagram – Mi dispiace. Mando affetto e auguri a tutti, sempre". L'attrice è la prima a scusarsi pubblicamente per aver fatto ironia sulla "scomparsa" della principessa del Galles. Anche Kim Kardashian aveva scherzato sulla vicenda, pubblicando una sua foto accanto a un'auto con la descrizione: "Sto andando a cercare Kate". Prima che venisse diffusa la notizia della diagnosi di cancro e della chemioterapia, il web si era già espresso su questo tipo di contenuti, giudicati da molti utenti irrispettosi e di cattivo gusto. Ora, dopo l'annuncio ufficiale di Kate Middleton i pareri sotto al post della Kardashian sono categorici: "Credo che tu debba scusarti", "Sta facendo una cura per il cancro, questo post è invecchiato malissimo".

Cosa aveva scritto Blake Lively nel post su Kate Middleton

La fotografia in cui Blake Lively cavalcava l'onda delle teorie complottiste e del "photoshop gate" di Kate Middleton è stata rimossa. In quel post l'attrice mostrava una foto della sua testa – appositamente ritoccata in modo grossolano – sul corpo di una donna distesa a bordo piscina, con uno dei drink Betty Buzz e Betty Booze in mano. Lively, infatti, aveva sfruttato il gran fermento intorno alle congetture su Kate, per pubblicizzare il suo marchio di alcolici. "Sono così entusiasta di condividere questa nuova foto che ho scattato oggi per far conoscere i nostri 4 prodotti. Ora capite perché sono sparita" scriveva come descrizione al post. Anche in questo caso gli utenti si erano divisi, tra chi l'accusava di mancanza di empatia e chi la giudicava "un genio del marketing".