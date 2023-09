Michele Bravi: “Tornerei ad Amici, se Maria De Filippi mi chiamasse” Michele Bravi, intervistato da Tag24, ha dichiarato che ripeterebbe volentieri l’esperienza ad Amici.

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Amici. Il talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi si appresta a tornare in tv con una nuova, attesissima classe di talenti. C'è già grande curiosità per scoprire i nomi degli allievi, dei professori di canto e di ballo, ma anche dei giudici che accompagneranno i concorrenti nella fase del serale. Michele Bravi ci sarà? Ecco quanto ha dichiarato.

Michele Bravi direbbe di sì a una nuova edizione di Amici

Attualmente Michele Bravi si trova alla Mostra del Cinema di Venezia. All'evento è stato intervistato da Tag24. L'artista, nella scorsa edizione di Amici, era tra i giudici insieme a Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. Così, gli è stato chiesto: "Torneresti ad Amici se Maria De Filippi ti chiamasse?". Il cantante non ha esitato neanche per un attimo:

Certo, assolutamente sì. Per me essere in contatto con un pubblico giovane, con giovani anche creativi è molto d'ispirazione. Quindi perché no.

Non resta che attendere le prossime settimane per conoscere i primi dettagli sulla nuova edizione del talent targato Canale5.

L'anno di Michele Bravi

Michele Bravi ha dichiarato che il 2023 si è rivelato un anno decisamente positivo per lui: "È stato un anno molto vario, molto intenso, molto fortunato. Un anno luminoso, sono stato molto fortunato. È giusto ringraziare sempre". Tornando ad Amici, Michele Bravi ha rimarcato il grande successo che sta ottenendo Angelina Mango. La cantante si è classificata seconda nell'ultima edizione del talent condotto da Maria De Filippi (A vincere è stato il ballerino Mattia Zenzola). Riguardo alla cantante, Michele Bravi ha dichiarato: