“Il Tg1 intervista Maria De Filippi mentre è in vacanza”, ma è solo una donna che le assomiglia Un tweet di Cinguetta Rai scatena la curiosità sui social: “Maria De Filippi intervistata dal TG1 mentre è in vacanza”. In foto una donna che assomiglia particolarmente alla conduttrice Mediaset. Ma la De Filippi “originale” è in vacanza ad Ansedonia.

A cura di Stefania Rocco

Un servizio del Tg1 e una donna che sembra Maria De Filippi, intervistata durante le vacanze. È l’equivoco dilagato sui social da qualche ora, generato a partire da un tweet pubblicato da Cinguetta Rai. “Maria De Filippi intervistata dal TG1 mentre è in vacanza”, si legge sul popolare profilo Twitter. In foto una donna che ricorda molto la conduttrice di punta di Canale5. In realtà, si tratta di un equivoco, come lo stesso profilo specifica. La donna in foto, pur assomigliando in maniera impressionante alla conduttrice (anche nella posa, con le braccia conserte), non è Maria.

Maria De Filippi in vacanza ad Ansedonia

La popolare conduttrice Mediaset, al momento, si trova in vacanza ad Ansedonia. A testimoniarlo è una foto comparsa sui social qualche giorno fa, scattata all’interno di uno stabilimento balneare. Maria De Filippi, pantaloni al ginocchio, shirt casual, berretto, scarpe da ginnastica e occhiali da sole, abbraccia i gestori di un ristorante che le avevano chiesto una foto. Ansedonia, in Toscana, è la meta del cuore per le vacanze di Maria che da anni, appena possibile, si rifugia nella villa acquistata anni fa e utilizzata soprattutto ad agosto.

Maria De Filippi ad Ansedonia

Le prime vacanze ad Ansedonia senza Maurizio Costanzo

Quelle in corso sono le prime vacanze di Maria De Filippi ad Ansedonia senza il marito Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio scorso dopo un intervento chirurgico di routine. È stata la figlia del giornalista, Camilla, a raccontare recentemente che la conduttrice è stata l’unica che sia mai riuscita a convincere il padre ad andare in vacanza. A far era cornice alla vacanze della coppia era Villa Sadula, quella che Costanzo definiva “la mia meraviglia”. Si tratta di una villa che De Filippi e Costanzo avevano acquistato nel 2002 proprio ad Ansedonia, in quella parte di Toscana che i due amavano profondamente.