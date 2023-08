Luciana Littizzetto: “Maria De Filippi è da maneggiare con cura, è forte ma anche timida” Luciana Littizzetto ha raccontato il suo rapporto con Maria De Filippi sul settimanale Oggi.

A cura di Daniela Seclì

Maria De Filippi sta vivendo la sua prima estate senza Maurizio Costanzo. A circondarla, non solo l'affetto della sua famiglia, ma anche quello di amici e colleghi che sul settimanale Oggi hanno pubblicato una dedica per lei. Vediamo quella di Luciana Littizzetto che lavorerà a stretto contatto con la conduttrice nella prossima edizione di Tu sì que vales:

Il mondo di Maria De Filippi mi ha stupito. Tutti lavorano con piacere per lei. Negli anni si è circondata delle persone di cui si fida, sa coccolarle e premiarle e fa sentire tutti importanti.

Luciana Littizzetto parla dell'amica Maria De Filippi

Luciana Littizzetto ha raccontato che Maria De Filippi non si tira mai indietro quando si tratta di incoraggiarla. Se nota che si sta perdendo d'animo, la chiama affettuosamente "cretina":

È sempre lei che incoraggia me. La parola più frequente che mi dice per spronarmi è “cretina”. Mi vuole bene così e, in fondo, ha ragione: se mi agito, se ho un’insicurezza, lei sdrammatizza in un attimo: “Cretina!”

Perché Maria De Filippi sarebbe una donna da maneggiare con cura

Luciana Littizzetto ha spiegato che nella personalità di Maria De Filippi ci sono molte più sfumature di quelle che appaiono: “Di Maria mi sono fatta un’idea in controtendenza: è una persona da maneggiare con cura perché c’è la donna forte, l’imprenditrice che fa girare una macchina con centinaia di lavoratori, e poi c’è la donna che non si rivela”. Ha aggiunto che “ha pudore dei suoi sentimenti, ha delle timidezze”. Inoltre, nonostante lavori tutto il giorno, trova sempre il tempo di fare una telefonata a chi ritiene che abbia bisogno del suo sostegno.

"Ha contribuito a convincermi a fare il passo dell'affido"

Infine, come già fatto in passato, Luciana Littizzetto ha ribadito il ruolo cruciale di Maria De Filippi nella sua decisione di prendere due bambini in affido: