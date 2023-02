Morte Maurizio Costanzo, ricordi e reazioni di amici e colleghi: “L’Italia perde tantissimo”

Fabrizio Corona ha ringraziato Maurizio Costanzo per averlo ospitato nel suo talk show, ormai più di 15 anni fa, oltre che per essergli stato vicino e aver sempre creduto in lui. Tra i due un rapporto di stima e affetto:

Fino ad allora ero un giovane imprenditore con tanti sogni da realizzare. Era il periodo di Vallettopoli e avevo scritto su questo caso il mio primo libro.Posso affermare con assoluta certezza che tante delle mie fortune sono iniziate dopo che l'Italia mi ha conosciuto grazie all'opportunità che mi ha dato Maurizio. Nei periodi più difficili della mia vita, mi è sempre stato vicino, una delle poche persone che hanno creduto in me come uomo, uno dei pochi che ha saputo vedere il vero Fabrizio. Maurizio ha sempre supportato le mie cause come un padre, un amico un fratello. Tra noi grande stima ed affetto.

Poi, sul suo profilo Instagram, Corona ha mostrato la foto del tatuaggio che ha sul collo, dedicato al "Maestro" Costanzo;