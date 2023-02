La morte di Maurizio Costanzo: “Era ricoverato da un mese, stamattina l’ultimo saluto con Maria” Nel corso dell’ultima edizione pomeridiana del Tg1, con approfondimento poi nella puntata odierna de La Vita in Diretta, sono state rese note le cause della morte del giornalista. Stamattina, l’ultimo saluto con Maria De Filippi prima di morire.

Maurizio Costanzo era ricoverato, per un intervento chirurgico di routine, da circa un mese. Nel corso dell'ultima edizione pomeridiana del Tg1, con approfondimento poi nella puntata odierna de La Vita in Diretta, sono state rese note le cause della morte del giornalista. Dopo l'intervento chirurgico ci sarebbe stato un progressivo aggravarsi delle condizioni, poi il trasferimento in terapia intensiva e, nella tarda mattinata di oggi, la morte. L'inviata de La Vita in Diretta, Antonella Del Pino, ha fatto sapere che l'ufficio stampa della clinica Paideia, dove si trovava ricoverato, ha demandato ogni aggiornamento all'ufficio stampa di Maria De Filippi, la Fascino. Proprio Maria De Filippi, questa mattina, è stata con lui a lungo, salutandosi per un attimo un'ultima volta.

Siamo proprio dove questa mattina si è spento Maurizio Costanzo. In questi momenti si è visto passare Michele Guardì che ha provato a salutarlo per l'ultima volta, ma l'accesso alla clinica è precluso solo ai parenti. Stamattina Maria De Filippi è stata con lui a lungo, si sono salutati per un attimo in attesa di un ritorno della famiglia. Sappiamo che era ricoverato qui da circa un mese dove aveva subito un intervento leggero, quasi di routine. Voglio precisare che l'ufficio stampa della clinica ha demandato all'ufficio stampa della Fascino, quindi di Maria De Filippi e di Maurizio Costanzo. È Betti (Soldati, ndr) che ci ha raccontato degli eventi dell'ultimo mese.

Il cast di Buona Domenica a La Vita in Diretta

Le reazioni dei colleghi, colpiti da questa notizia. Tutto il cast di Buona Domenica è presente nella puntata omaggio a Maurizio Costanzo a La Vita in Diretta: "Non è stato solo un buon giornalista, era estremamente intelligente, educato e diretto. Tutto quello che aveva da dire, non lo diceva mai alle spalle. È stato l'autore di una televisione irripetibile", ha detto Claudio Lippi. Tra gli ospiti anche Roberta Capua, Paola Barale, Massimo Lopez. Roberta Capua: "Stava sempre un passo indietro rispetto agli ospiti. Non giudicava mai chi aveva di fronte, era sempre lì, seduto con lo sgabello dietro e lasciava che l'ospite poteva lasciarsi andare con lui, ma soprattutto lui sapeva ascoltare le risposte".

Massimo Lopez ringrazia Maurizio Costanzo per la sua capacità di giocare come un bambino: "Lui aveva un bambino dentro di sé e lo ha sempre fatto giocare, mi ha permesso di giocare con lui. Gli avevo chiesto di giocare con le macchine telecomandate, lui mi disse che non poteva stare per strada perché altrimenti l'avrebbero riconosciuto, ma giocammo con le macchinine a casa sua".