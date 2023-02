Buongiorno mamma non va in onda, al suo posto speciale Matrix su Maurizio Costanzo La prima serata di Canale 5 cambia in onore a Maurizio Costanzo. Al posto della fiction Buongiorno, mamma 2 va in onda Speciale Matrix Tg5 – Costanzo, l’uomo che ha cambiato la tv.

La morte di Maurizio Costanzo è arrivata come un fulmine a ciel sereno, sconvolgendo l'opinione pubblica e il mondo dell'intrattenimento e della cultura italiana. Mediaset, dopo aver fatto sapere di interrompere la messa in onda di Uomini e Donne, ha annunciato il cambio di programmazione per la prima serata. Al posto della terza puntata di Buongiorno, mamma! va in onda uno Speciale Tg5 Matrix dedicato al decano dei giornalisti televisivi.

Il cambio di programmazione

Lo ha annunciato Mediaset con un comunicato alla stampa: "Stasera in prima serata su Canale 5 in onda Speciale Matrix in collaborazione con TG5 – Costanzo L’Uomo che ha Cambiato la Tv. Salta il previsto appuntamento con la fiction Buongiorno Mamma 2".

Tutte le variazioni in tv

La programmazione televisiva è inevitabilmente cambiata dopo la morte di Maurizio Costanzo Show. C'è stato lo stop a Uomini e Donne, ma anche Rai2 non ha mandato in onda la nuova puntata di BellaMà sostituendola con un'intervista di Pierluigi Diaco a Maurizio Costanzo. C'è stato un ampio spazio dedicato a Maurizio Costanzo anche nei talk show programmati come "Oggi è un altro giorno", così come "La vita in diretta". Addirittura, durante L'aria che tira, Myrta Merlino ne ha annunciato la scomparsa in diretta, rilevando il primo commento di Vittorio Sgarbi, uno tra i tanti che hanno trovato spazio nelle prime puntate del Maurizio Costanzo Show: "Era il padre di tutti noi", ha detto il sottosegretario alla Cultura, "È morto nostro padre, il padre e l'inventore di questa televisione fatta di tanti ospiti e con diverse voci. Sono diventato Sgarbi perché lui aveva una macchina come la tua, in cui ognuno aveva un ruolo. Gli incontri imprevisti, sono stati quelli che hanno permesso a me di esistere, perché ogni volta dicevo una cosa che non era quella che lui aveva in mente. Quindi la televisione è questo, che capiti qualcosa. Da lui capitava qualcosa e sono nate tante figure capaci di sorprendere. È stato un personaggio, anzi è un personaggio straordinario e indimenticabile".