video suggerito

Il Castello delle Cerimonie dopo la confisca, cosa succede e fin quando va in onda su Real Time Il programma storico di Real Time continuerà ad andare in onda fino a dicembre con i nuovi episodi, nonostante la confisca del bene da. La conferma arriva da Warner Bros. Discovery, ma non ci sono ancora notizie sulla prosecuzione del format. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Castello delle Cerimonie non si ferma. La notizia della definitiva confisca de La Sonrisa non fermerà la messa in onda dello show di Real Time. "Nessuna variazione. Le premiere della stagione in corso termineranno il 13 dicembre", è la conferma che arriva a Fanpage.it. La nuova stagione de Il Castello delle Cerimonie è partita nelle scorse settimane, realizzata in un periodo in cui il destino dell'immobile era ancora incerta. Ma la confisca non inciderà sull'effettiva messa in onda delle puntate già confezionate.

A confermare a Fanpage che la messa in onda del programma cult di Real Time proseguirà regolarmente è Warner Bros. Discovery, che non aggiunge tuttavia chiarimenti specifici su un'eventuale prosecuzione del programma anche nei prossimi anni. Al momento non ci sono notizie di eventuali nuove location, né della prosecuzione della collaborazione di Real Time con la famiglia Polese.

I risvolti legati al sequestro del ristorante La Sonrisa

La scolta sulla vicenda de La Sonrisa è arrivata negli ultimi giorni. La confisca e lo sgombero dell'immobile nell'entroterra stabiese, tolto ai proprietari e collocato nelle mani del Comune di Sant'Antonio Abate, è avvenuta a seguito di un pluridecennale procedimento giudiziario per lottizzazione abusiva. Le vicende degli ultimi giorni potrebbero mettere la parola fine non solo alla ricca impresa della famiglia Polese, ma anche il popolarissimo reality tv sul wedding in onda dal 2017 sul canale Real Time di Discovery, fortunata idea della "BB Film" di Lorenzo e Raffaele Brunetti.

Da Il Boss delle cerimonie a Il castello delle cerimonie

Il format è uno dei più popolari in onda su Real Time. Trasmesso ininterrottamente dl 2014, quando si chiamava "Il boss delle cerimonie", lo show ha cambiato titolo in "Il castello delle cerimonie" dopo la morte di don Antonio Polese. Evento che non ha modificato la natura del programma, successivamente ereditato dalla figlia di Polese.