video suggerito

Pino Insegno confermato per Reazione a Catena, ma la durata dello show sarà dimezzata Reazione a Catena si prepara per salutare il pubblico e tornare direttamente la prossima estate. Il game show, infatti, sembra sia stato confermato insieme al suo conduttore, ma la durata tornerà ad essere quella originaria, ovvero solo d’estate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

457 CONDIVISIONI condividi chiudi

Come è accaduto lo scorso anno, anche questa stagione televisiva vedrà su Rai1 la staffetta tra i programmi che anticipano l'edizione serale del telegiornale. È giunto, infatti, il momento che Pino Insegno ceda il suo posto a Marco Liorni, che tornerà a condurre lo storico quiz della Ghigliottina. Intanto, i vertici del servizio pubblico pensano già alla prossima stagione e pare che il ritorno di Reazione a Catena sia più che certo insieme al suo conduttore, ma con qualche novità.

Reazione a Catena confermata, ma solo d'estate

A confermarlo è il settimanale Oggi, secondo cui il game show di Rai1 non è stato messo in discussione, anche perché gli ascolti, seppur in calo rispetto alle precedenti edizioni, hanno comunque mantenuto una media piuttosto alta, tanto da consentire al programma di superare, seppur di poco, i competitor delle altre emittenti. Reazione a catena, quindi, si conferma una garanzia del palinsesto tv e, in fin dei conti, anche Pino Insegno ha dimostrato di saper tenere le fila del gioco, favorendo una certa continuità con il suo predecessore che, ormai, era di casa. Stando a quanto riporta il settimanale, però, sembrerebbe che la durata del programma sarà riportata alle tempistiche originarie, cioè non sarà prolungata come è accaduto quest'anno, ma sarà circoscritta solo all'estate.

I progetti di Pino Insegno

Una scelta che, in fin dei conti, parrebbe comprensibile da parte della Rai, che non vuole privarsi di un prodotto che funziona, ma ridimensionando la durata a favore di un programma che, in termini di ascolti, può dare maggiori soddisfazioni alla rete. Per quanto riguarda Pino Insegno, invece, è già noto che all'inizio del 2025 dovrebbe condurre un nuovo varietà, Il Buono, il Brutto e il Cattivo, nel quale sarà affiancato da altri due volti noti dello spettacolo, con i quali dividerà il palcoscenico tra sketch e ospitate varie.