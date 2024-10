Pino Insegno: “Fare Il mercante in fiera è stato un errore, tornavo a casa col cuore stretto per gli attacchi”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Pino Insegno è stato ospite della puntata di TvTalk trasmessa sabato 12 ottobre. In collegamento con Mia Ceran ha parlato di ciò che lo attende in TV, ha smentito alcune indiscrezioni circolate sul suo programma Il buono, il brutto e il cattivo e ha confidato quale reputa sia stato un passo falso nel suo percorso in Rai.

L'unico sbaglio che ritiene di aver fatto: Il mercante in fiera su Rai2

Pino Insegno era entusiasta di portare su Rai2 uno dei suoi programmi del passato: Il mercante in fiera. Purtroppo il riscontro non è stato quello che si aspettava ed è stato travolto dalle critiche. Col senno di poi, il conduttore ritiene sia stato un errore ripartire in Rai da quel programma: "È stato un errore ma lo rifarei". Insegno ha spiegato:

L'uomo è rimasto ferito da certi attacchi superficiali, la mia vittoria non è la sconfitta di un altro. Certe volte c’è stato un attacco gratuito nei miei confronti e me ne dispiaccio come uomo. Ho sempre considerato il fatto che la gente mi conosce da 42 anni, ho sbagliato un programma ma in 42 anni sinceramente ho sbagliato poco, sono sempre stato misurato e attento. Parlo de Il Mercante in Fiera. Quello sì è stato un errore ma lo rifarei, questo errore mi ha portato a rifare Reazione A Catena. Il Mercante in Fiera era un preserale di Rai2, un campo difficile, andava contro il Tg1, il Tg5 e il Tg3. Su Italia1 era andato molto bene, ci abbiamo provato con tutta la volontà cercando di rifare un buon prodotto che non ha ripercorso i fasti di quello antico. Ma nonostante questo non è stato attaccato il programma, ma l’uomo. Tornavo a casa col cuore stretto. Ho chiuso tutti i social perché la gente scrive senza volto e offende, offendono me, la mia famiglia. Sono pochi, però fanno male.

Il buono, il brutto e il cattivo non è stato cancellato

Nei giorni scorsi, il settimanale Oggi ha lanciato l'indiscrezione secondo la quale sarebbe stato cancellato il programma Il buono, il brutto e il cattivo in prima serata su Rai1. Pino Insegno, nel corso dell'intervista rilasciata a TvTalk ha precisato che la trasmissione che condurrà con Carlo Conti, Francesco Pannofino e Luca Ward è stata solo posticipata ma non cancellata: "Le due prime serate sono rimandate, si è deciso insieme di posticiparlo perché nel periodo estivo non eravamo più disponibili".