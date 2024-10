video suggerito

Pino Insegno: "Volevano attaccare il governo e hanno usato me, certe accuse mi fanno schifo" Pino Insegno traccia un bilancio dell'edizione di Reazione a catena che sta per concludersi. Il conduttore è soddisfatto del risultato.

A cura di Daniela Seclì

Pino Insegno ha tracciato un bilancio dell'edizione del programma Reazione a catena che sta per concludersi. Il conduttore di Rai1 è soddisfatto del risultato. È consapevole di avere affrontato ogni giorno una sfida televisiva per niente facile: "Un giorno sì e un giorno no avevamo un grande evento contro, magari programmato su Rai 2. Dovevi sempre combattere con qualcuno e non abbiamo potuto fidelizzare al meglio il pubblico. Non è un caso che Mediaset abbia deciso di mandare le repliche. Comunque ci siamo difesi egregiamente". Il conduttore, poi, ha parlato delle polemiche che lo hanno investito e che ritiene gratuite.

Pino Insegno e l'amicizia con Giorgia Meloni

Pino Insegno si è raccontato in una lunga intervista rilasciata a Massimo Falcioni per TvBlog. Il conduttore è convinto che le critiche che lo hanno investito siano scaturite dalla sua amicizia con Giorgia Meloni e non da motivazioni concrete: "L’unico fatto che mi può essere contestato è l’aver pubblicamente appoggiato Giorgia Meloni, una persona che stimo molto. […] Non sono l’unico conduttore che ha espresso la sua posizione. Non ho fatto nulla di male e nell’armadio non ho scheletri. Anzi, non ho nemmeno una falangetta, se non la colpa di essere amico della Meloni". E ha proseguito:

Certe accuse mi hanno fatto schifo, volevano attaccare il governo e hanno usato me. Perché quando non mi hanno più visto in video nessuno ha detto niente? Eppure all’epoca non ero schierato, non avevo bandiere. Quando lasciai Reazione a Catena ero solo un bravo conduttore che veniva allontanato nonostante portasse a casa un programma di successo.

Smentisce le pressioni ad Amadeus per un pranzo insieme

Lo scorso aprile circolarono delle indiscrezioni secondo le quali Amadeus, prima di lasciare la Rai, avrebbe subito pressioni per avere un incontro con Pino Insegno. Il conduttore ha smentito tutto, sarebbero solo fake news:

Tutto falso, come si può credere ad una notizia del genere? Io e Amadeus siamo amici. Ai tempi di Buona Domenica, io e Lorella Cuccarini fummo tra i fautori del suo ingresso nel cast. Se voglio cenare con lui, ci ceno a prescindere dalle pressioni di qualcuno. […] Sarei dovuto andare a pranzo con Amadeus per ottenere cosa? Si inventarono questa storia solo per farmi del male.