Tg1 contro Reazione A Catena per il calo di ascolti, i vertici Rai studiano provvedimenti Il calo di ascolti di Reazione A Catena su Rai 1 sta penalizzando anche il Tg1: negli uffici Rai di Viale Mazzini si è tenuta una riunione lo scorso martedì per discutere sui scarsi risultati del game show di Pino Insegno. "Provvedimenti? Stiamo studiando", le parole di fonti vicine alla Rai a LaPresse.

A cura di Gaia Martino

Si è svolta lo scorso martedì una riunione di direzione Day Time negli uffici Rai di viale Mazzini a causa dei bassi ascolti di Reazione A Catena, il game show condotto da Pino Insegno in onda prima del TG1 su Rai 1. I vertici della tv di Stato si sarebbero allarmati perché gli scarsi risultati del programma si sarebbero ripercossi sul telegiornale delle 20: "Stiamo studiando provvedimenti", le parole di fonti vicine alla Rai a LaPresse.

Reazione A Catena penalizza gli ascolti del Tg1

Fonti vicine alla Rai fanno sapere a La Presse che negli uffici di Viale Mazzini si è tenuta una riunione per discutere sui scarsi risultati di Reazione a Catena che penalizzano anche il Tg1. "Se ci saranno provvedimenti? Stiamo studiando" hanno spiegato. E sul caso del game show condotto da Pino Insegno starebbero incidendo anche gli ascolti di La ruota della fortuna, condotto da Gerry Scotti, sul canale competitor, Canale5, i cui dati si aggirano intorno al 20% di share con una media di 3 milioni di spettatori.

Il testa a testa tra Reazione A Catena e La ruota della fortuna

A penalizzare Reazione A Catena anche il successo de La ruota della fortuna, in onda allo stesso orario su Canale5, condotto da Gerry Scotti. Il game show – tornato in tv per fare un omaggio a Mike Bongiorno poi riconfermato per una nuova edizione – è in forte crescita. La puntata di lunedì 16 settembre ha infatti sorpassato il programma di Rai 1 in termini di share, questi i dati di ascolto: Su Canale5 Gira La Ruota ha intrattenuto 2.043.000 spettatori (19.17%) mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 3.080.000 spettatori (21.74%). Su Rai1 – dalle 19:11 alle 19:20 – Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.188.000 spettatori pari al 16.94% mentre – dalle 19:20 alle 19:55 – Reazione a Catena ha coinvolto 3.184.000 spettatori pari al 21.06%.