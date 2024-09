video suggerito

Gerry Scotti torna in onda con La ruota della fortuna: quando inizia e le novità del gioco Parte il 2 settembre 2024 la nuova edizione de La Ruota della Fortuna condotta da Gerry Scotti. Il game show ripartirà con nuovi protagonisti, Samira Lui sarà ancora alla guida del tabellone: tra le novità diverse modifiche al gioco.

A cura di Gaia Martino

Dopo l'enorme successo riscosso lo scorso maggio con l'edizione celebrativa per i 100 anni dalla nascita di Mike Bongiorno, Gerry Scotti torna in onda con un nuovo ciclo di puntate de La ruota della fortuna. Uno dei volti più amati di Mediaset è pronto a ripartire con una nuova stagione televisiva dopo essersi goduto le vacanze in famiglia: il game show riparte domani, lunedì 2 settembre 2024, nella fascia access prime time di Canale5.

Il ritorno de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti

Riparte domani, lunedì 2 settembre 2024, La ruota della fortuna, il game show condotto da Gerry Scotti che andrà in onda tutti i giorni su Canale5, a partire dalle 18.45. Al fianco del conduttore ci sarà ancora Samira Lui, modella ed ex concorrente del Grande Fratello che gestirà il tabellone delle lettere fornendo di volta in volta curiosità sugli argomenti trattati. Confermato il meccanismo di gioco e tutti gli elementi del game show, dagli iconici ‘gira la ruota‘ e ‘compro una vocale' alle frasi nascoste nel tabellone che dovranno essere indovinate dai concorrenti nel minor tempo possibile. Rispetto alla versione andata in onda lo scorso maggio, però, ci saranno delle novità.

Le novità del game show in partenza lunedì 2 settembre

La nuova edizione di La ruota della fortuna condotta da Gerry Scotti vedrà alcune novità che renderanno la gara tra i concorrenti più avvincente. Tra queste il Jolly Gerry, un jolly che permetterà a chi riuscirà ad aggiudicarselo, di utilizzarlo come immunità nei primi tre round regolari. Si potrà usare sul Passamano, sul Bancarotta o in caso di errore, così da poter continuare a giocare. Sono stati inseriti, inoltre, nuovi temi dei round veloci: al termine di tutte le manches, il concorrente che avrà ottenuto il montepremi più alto accederà alla ruota finale dove avrà la possibilità di conquistare il premio finale, un'automobile.