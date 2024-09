La ruota della fortuna al via oggi, Gerry Scotti: “Nonno contadino e papà operaio, so di fare un lavoro privilegiato”

video suggerito

La ruota della fortuna torna su Canale5 da lunedì 2 settembre. L'appuntamento è alle ore 18:45. Al timone del programma portato al successo da Mike Bongiorno sarà ancora una volta Gerry Scotti. Al suo fianco Samira Lui. In questa nuova edizione non mancheranno le novità. Intanto, il conduttore ha commentato con grande entusiasmo il ritorno in tv del programma che nei mesi scorsi – in occasione dell'edizione celebrativa per i 100 anni dalla nascita di Mike Bongiorno – ha riscosso grande successo.

La ruota della fortuna dal 2 settembre su Canale5 con Gerry Scotti e Samira Lui

Raggiunto da Ansa, Gerry Scotti ha commentato: "Gira la ruota! A dire la verità la Ruota non si era mai fermata, è rimasta per anni nelle case e nel cuore degli italiani. Lo abbiamo capito dall'accoglienza che ci hanno riservato lo scorso maggio. E allora… eccoci qua: da lunedì 2 settembre la Ruota della Fortuna torna a girare su Canale 5 per tutti coloro che avranno voglia di giocare con noi!". Nei giorni scorsi, il conduttore si era raccontato a Tv, Sorrisi e Canzoni. Ha spiegato di registrare tra le due e le tre puntate al giorno, conosce il sacrificio perché proviene da una famiglia di grandi lavoratori:

Ho avuto un nonno contadino, una nonna panettiera e un papà operaio, quindi so che cos’è la vera fatica, quella con la “F” maiuscola. So di fare un lavoro privilegiato e che la mia non è una fatica vera e propria, ma richiede comunque impegno e sacrificio. Mi è capitato di dover lavorare anche il giorno dopo un lutto o una brutta notizia, o magari alla fine di una malattia. Eppure lo studio è la mia zona di comfort, come se fossi in sauna. Ma non diciamolo troppo forte o non mi pagano più (ride).

Gerry Scotti svela come si prepara per la puntata

Gerry Scotti ha raccontato che prima di registrare una nuova puntata vuole scoprire delle curiosità sui concorrenti, in modo da presentarli adeguatamente: "E poi non voglio sapere assolutamente niente dei contenuti dei giochi. Mi piace divertirmi insieme con i miei concorrenti e giocare con loro. Se sapessi già tutto, sai che noia?". Tra una puntata e l'altra valuta insieme agli autori cosa ha funzionato e concludono la giornata lavorativa giocando a carte.