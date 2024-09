video suggerito

Gerry Scotti su Stefano De Martino: “Ce l’ha già fatta, fa programmi più importanti di me” Gerry Scotti parla del conduttore di Affari Tuoi, su cui la Rai sta puntando tutto: “Ha il sorriso, la disinvoltura e la bellezza per potercela fare. Anzi ce l’ha già fatta”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anche Gerry Scotti dice la sua su Stefano De Martino, che con la conduzione di Affari Tuoi e gli altri progetti in programma per lui è diventato senza ombra di dubbio il volto di punta Rai in questa stagione televisiva. Scotti, che De Martino ha avuto modo di conoscerlo negli scorsi anni attraverso l'amicizia comune con Maria De Filippi, ha parlato molto bene del collega, rilasciando alcune dichiarazioni a Gente in cui dice, senza peli sulla lingua: “Stefano De Martino fa programmi più importanti di me“.

Le parole di Gerry Scotti su Stefano De Martino

Il conduttore, tornato quest'anno con La Ruota della Fortuna, grande successo portato in Italia da Mike Bongiorno, dà sostanza alla sua opinione su De Martino ripercorrendone la carriera in campo artistico, partendo dagli inizi: "Nasce ballerino e in quel mondo si fanno un mazzo così. E’ frutto di qualcosa di molto rigoroso. Però ha imparato a superare la rigidezza tipica della danza. Ha il sorriso, la disinvoltura e la bellezza per potercela fare. Anzi ce l’ha già fatta, fa programmi più importanti di me".

I progetti di Scotti per il futuro

Se da una parte c'è l'elogio a De Martino, dall'altro nelle parole di Scotti si potrebbe percepire un pizzico di malcontento per la caratura dei suoi programmi a Mediaset. Solo lo scorso anno Scotti è tornato in prima serata con Io Canto Generation ed ha avuto la gioia di poter riportare in onda il format storico de La Ruota della Fortuna, ma agli occhi dello spettatore sembra mancare quel tassello che consacri, o quantomeno celebri la carriera di uno dei presentatori più amati del piccolo schermo. Da anni si fa il suo nome per un possibile Festival di Sanremo e nel corso delle edizioni di Amadeus si è spesso ipotizzata una co-conduzione che, tuttavia, non è mai avvenuta. Chissà che prima della soglia dei 70 anni, quando Scotti intende allontanarsi dal piccolo schermo, la cosa non si avveri.