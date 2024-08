video suggerito

Gerry Scotti nonno felice, si diverte in vacanza con la nipote Virginia: “Ti amo, tesoro” Gerry Scotti ha condiviso con i fan, poche ore fa, una foto scattata mentre in piscina si diverte con la nipotina Virginia, nata dall’unione tra il figlio Edoardo e la nuora Ginevra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

60 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gerry Scotti si sta godendo gli ultimi giorni di relax prima di tornare in tv. Il famoso conduttore televisivo nelle ultime settimane non ha abbandonato i suoi fan sui social e per loro si è divertito a registrare diversi video esilaranti e divenuti virali su Tik Tok. Nelle ultime ore, però, sul suo profilo ha riservato uno spazio alla famiglia, dedicando un post alla sua nipotina, Virginia, nata nel 2020 dall'unione tra il figlio Edoardo e sua nuora Ginevra Piola.

La foto di Gerry Scotti con la nipote Virginia

"I love you baby", tradotto "Ti amo tesoro", è la didascalia che Gerry Scotti ha utilizzato per condividere con i fan una tenera foto scattata mentre è in piscina con la nipotina Virginia. Entrambi sorridono e si divertono in acqua:

Foto analoga la condivise la scorsa estate, sempre in piscina. Gerry Scotti nelle pause dal lavoro ama dedicarsi alla sua famiglia e ai nipotini, Virginia (il cui nome è un omaggio a lui stesso che all'anagrafe si chiama Virginio) e Pietro, nato nel 2023.

Quando torna in tv dopo la sosta estiva

Gerry Scotti si sta riposando nel corso di questa sosta estiva prima di tornare a pieno ritmo in tv. Il conduttore è diventato ormai volto di punta dei canali Mediaset, soprattutto nel preserale di Canale5: nella prossima stagione televisiva tornerà anche con il celebre gioco "Chi vuol essere milionario?" in versione torneo dei campioni. Nel corso della presentazione dei Palinsesti Mediaset 2024/2025 è stata annunciata la novità: il prime time con Gerry Scotti avrà al centro dello studio i più grandi nomi che hanno vinto cifre importanti nel noto gioco delle domande impossibili, per stabilire chi sarà il campione assoluto che si aggiudicherà la scalata verso il milione. Scotti tornerà in tv con Io canto Generation, poi con Lo show dei record e, con quasi senza dubbi, con Tu si que vales.