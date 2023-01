Gerry Scotti nonno bis: “Durante le prove de Lo show dei record è nato Pietro” Gerry Scotti con una Instagram story ha annunciato la nascita di Pietro, il figlio di Edoardo Scotti e Ginevra Piola. Il celebre conduttore televisivo è diventato nonno per la seconda volta: la prima nipote Virginia è nata nel dicembre 2020.

A cura di Gaia Martino

Gerry Scotti è diventato nonno per la seconda volta. Con una Instagram story il celebre conduttore ha annunciato la notizia: si tratta di un video che riprende dall'alto lo studio del programma Lo show dei record, come sottofondo la voce di Scotti che annuncia la nascita di Pietro. Edoardo Scotti e Ginevra Piola sono diventati genitori bis dopo la nascita di Virginia.

L'annuncio di Gerry Scotti

Tra le stories di Instagram Gerry Scotti ha annunciato di essere diventato nonno per la seconda volta. Il secondo figlio di Edoardo Scotti e Ginevra Piola è nato il 10 gennaio 2023 alle ore 18.10: il video condiviso oggi svela la notizia, "In questo momento, mentre stiamo registrando le prove de Lo show dei Record, è nato mio nipote Pietro". Un fratellino dunque per Virginia, la primogenita del figlio del celebre conduttore televisivo, nata nel dicembre 2020. Edoardo Scotti è l'unico figlio di Gerry: è noto al grande pubblico per aver partecipato insieme al padre alle riprese de Lo show dei record, collaborava come inviato in giro per il mondo.

La prima figlia di Edoardo Scotti si chiama Virginia, un omaggio al nonno

La giornalista Ginevra Piola e Edoardo Scotti hanno chiamato la loro prima figlia Virginia: la coppia al momento della nascita della primogenita decisero di omaggiare il nonno dandole il suo nome. Il nome di battesimo del conduttore è infatti Virginio Scotti. Al Corriere della Sera il celebre volto televisivo raccontò: "Non ho spinto io ovviamente, doveva piacere anche a mia nuova e lei e mio figlio sono stati misteriosi fino alla fine, anche se una foto della cameretta ha svelato un mobiletto con il suo nome. Mi hanno fatto davvero un grosso regalo". Ora nonno Gerry potrà portare a spasso i due nipotini, insieme: lo scorso febbraio documentò su Instagram i primi passi della nipotina, "Queste sono le vere gioie nella vita".