Nino D’Angelo nonno per la sesta volta, è nato Arcangelo: “Benvenuto nel mio cuore”

Nino D'Angelo nonno per la sesta volta. È stato il cantautore ad annunciare la nascita del piccolo Arcangelo tramite un post pubblicato su Instagram.

"Sei volte nonno… Arcangelo benvenuto nel mio cuore" è con queste parole che il cantautore ha accolto il suo ultimo nipotino. La dedica fa da corredo ad una foto del neonato e tra i commenti sono tanti i messaggi di auguri. In molti si sono congratulati con Nino D'Angelo per l'arrivo del bambino, dal calciatore del Napoli Pasquale Mazzocchi, alla showgirl Patrizia Pellegrino. In un'intervista con Silvia Toffanin aveva rivelato:

Vi annuncio che sta per arrivare il numero sei. Ai miei nipoti dedico uno spazio tutto loro, per me sono i giocattoli che non ho avuto da bambino, con loro mi diverto tantissimo.