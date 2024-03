Nino D’Angelo: “Diventerò nonno per la sesta volta, con i miei nipotini mi diverto tantissimo” Ospite di Verissimo, nella puntata del 17 marzo, Nino D’Angelo ha annunciato che presto diventerà nonno per la sesta volta: “Sta per arrivare il nipotino numero sei. Per me sono i giocattoli che non ho avuto da bambino, con loro mi diverto tantissimo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Nino D'Angelo è pronto ad allargare la famiglia. Il noto cantautore napoletano, ospite di Verissimo nella puntata del 17 marzo, ha raccontato a Silvia Toffanin che presto diventerà nonno per la sesta volta. Non solo: durante l'intervista ha ripercorso anche la sua carriera, l'amore per la moglie Mariangela Gallo e quello per le sue origini, che non ha mai rinnegato. Poi una curiosità: il motivo per cui ha deciso di non cantare insieme a Ghali durante il Festival di Sanremo 2024.

Nino D'Angelo diventerà nonno per la sesta volta

Proprio all'inizio ella sua chiacchierata con Silvia Toffanin , Nino d'Angelo ha rivelato che presto accoglierà in famiglia il sesto nipotino: "Vi annuncio che sta per arrivare il numero sei. Ai miei nipoti dedico uno spazio tutto loro, per me sono i giocattoli che non ho avuto da bambino, con loro mi diverto tantissimo". Il cantautore è già nonno di Maya, Edoardo, Leonardo, Luca e Gaetano (che ha il suo stesso nome), nati dai due figli Antonio e Vincenzo, che ha avuto con la moglie Mariangela Gallo. "Sono un nonno migliore rispetto a come ho fatto il papà. Sono stato un papà un po' assente perché la bellezza della mia vita è arrivata tutta insieme: amore, figli e carriera. Mia moglie ha cresciuto i nostri figli benissimo", ha confessato D' Angelo.

Perché a Sanremo si è rifiutato di cantare con Ghali

Nino D'Angelo è sempre stato molto attaccato alle sue origini napoletane, tanto che nel corso degli anni ha cantato sempre e solo in dialetto: "Ne vado fierissimo, è importante non dimenticarle. Sono proprio quelle che ti tengono con i piedi per terra". Per questo motivo, quando gli è stato proposto di cantare con Ghali durante l'ultimo Festival di Sanremo ha rifiutato: "Mi avevano proposto di cantare con Ghali ma in italiano e ho rifiutato".