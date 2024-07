video suggerito

Gigi D’Alessio padre per la sesta volta della piccola Ginevra, la dolce dedica di LDA alla sorellina Gigi D’Alessio è da poco diventato padre per la sesta volta: lo scorso 7 luglio è nata la piccola Ginevra, la seconda figlia con Denise Esposito. Tra i messaggi di benvenuto spunta quello di Luca D’Alessio, in arte LDA, figlio del cantautore e della ex Carmela Barbato: “Facciamo così Ginevra il primo concerto che vedrai sarà (giustamente) quello di papà, ma sappi che il secondo sarà quello di tuo fratello”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gigi D'Alessio è da poco diventato papà per la sesta volta. Lo scorso 7 luglio è nata la piccola Ginevra, la seconda figlia avuta con l'attuale compagna Denise Esposito. Tantissimi i messaggi di congratulazioni ricevuti sui social, tra cui quello di Luca D'Alessio, in arte LDA, che ha dato il benvenuto alla sorellina in modo speciale.

Le parole di LDA per la piccola Ginevra

Gigi D'Alessio ha annunciato la nascita della figlia Ginevra con un dolce post su Instagram, pubblicando il cartellino dell'ospedale e scrivendo: "Benvenuta". Tra i migliaia di commenti comparsi spunta quello di Luca D'Alessio, figlio del cantautore napoletano e della ex compagna Carmela Barbato, che ha voluto accoglierla in famiglia con un messaggio speciale: "Facciamo così Ginevra il primo concerto che vedrai sarà (giustamente) quello di papà, ma sappi che il secondo sarà quello di tuo fratello. Benvenuta". LDA è infatti un cantante, ha partecipato a una delle ultime edizioni di Amici di Maria De Filippi e fin da piccolo condivide con il padre la passione per la musica. Chissà che anche l'ultima arrivata in famiglia non prenda la loro stessa strada.

La famiglia di Gigi D'Alessio

Negli anni Gigi D'Alessio ha costruito una vera e propria famiglia allargata. Ormai più di venti anni fa, il cantautore ha accolto in famiglia i primi tre figli, nati rispettivamente nel 1986, nel 1992 e nel 2003 dal matrimonio con Carmela Barbato. Si tratta di Claudio, Ilaria e Luca, in arte LDA. Nel 2010 è poi arrivato Andrea, nato dalla celebre relazione di D'Alessio con Anna Tatangelo. Con l'attuale compagna Denise Esposito ha poi avuto il piccolo Francesco, che oggi ha quasi due anni, e la neonata Ginevra. Non solo figli, ma anche nipoti: il cantautore è diventato nonno di Noemi e Giselle, che il primogenito Claudio ha avuto con la compagna.