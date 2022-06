Chi sono i figli di Gigi D’Alessio: Claudio, Ilaria, Luca, Andrea e l’ultimo arrivato Francesco Gigi D’Alessio è diventato papà per ben cinque volte. I suo figli sono il frutto di tre relazioni diverse: Claudio, Ilaria e Luca nati dal matrimonio con Carmela Barbato, Andrea nato dall’amore con Anna Tatangelo e, infine, Francesco arrivato dalla storia con Denise Esposito.

A cura di Ilaria Costabile

Gigi D’Alessio con i figli Ilaria, Luca, Claudio e il piccolo Andrea

Gigi D'Alessio è tra gli artisti più conosciuti del panorama musicale italiano, ma non è soltanto la sua musica ad essere piuttosto conosciuta, ma anche la sua vita privata. Il cantante ha ormai raggiunto quota cinque figli, avuti da tre relazioni diverse: Claudio, Ilaria e Luca sono nati dal matrimonio con Carmela Barbato, il quarto figlio Andrea è nato dalla relazione con Anna Tatangelo e infine, Francesco, avuto dalla nuova compagna Denise Esposito.

Quanti figli ha Gigi D'Alessio con Carmela Barbato: Claudio, Ilaria e Luca

Claudio, Ilaria e Luca D’Alessio Fonte Instagram

Dal primo matrimonio con Carmela Barbato sono nati tre figli. Il primogenito, Claudio, ha 36 anni è un imprenditore ed è fidanzato con Giusy Lo Conte dalla quale ha avuto due figlie, ma in passato ha avuto relazioni anche con personaggi piuttosto noti nel mondo dello spettacolo. La secondogenita, Ilaria, ha 30 anni e si è laureata nel 2017, ma del suo privato condivide davvero poco sui social network. Infine, Luca, 19 anni è senza dubbio in questo momento il più noto dei tre fratelli, vista la partecipazione ad Amici21, con il nome di LDA, dove ha dimostrato di essere un vero e proprio talento musicale.

Andrea è il quarto figlio del cantante avuto con Anna Tatangelo

Gigi D’Alessio e il figlio Andrea

Dopo il divorzio da Carmela Barbato, Gigi D'Alessio ha intrapreso ufficialmente una relazione con Anna Tatangelo. La loro storia d'amore ha attraversato non pochi alti e bassi, pur essendo durata diversi anni e dal loro amore è nato Andrea, il 31 marzo del 2010. Dopo 16 anni insieme, però, i due artisti si sono lasciati pur avendo cercato in tutti i modi di mantenere viva la loro relazione, ma decidendo per il loro bene e anche quello del piccolo di Andrea di separarsi. Adesso, il quarto figlio del cantante partenopeo, ha 12 anni e non mancano scatti in cui si diverte insieme a suo padre e ai suoi fratelli, con cui ha sempre mantenuto un bellissimo rapporto.

Gigi D'Alessio è diventato padre per la quinta volta del piccolo Francesco

L'ultimo figlio, il quinto, è arrivato proprio quest'anno il 24 gennaio 2022. Si tratta del primo figlio avuto dal cantante con la nuova compagna, Denise Esposito, poco più che trentenne, con la quale la relazione è venuta allo scoperto un anno e mezzo prima della nascita del piccolo. Ad annunciare l'arrivo di un altro componente della famiglia D'Alessio è stato proprio il cantante sui social, dove ha pubblicato il cartoncino con tutte le informazioni del bimbo al suo primo giorno di vita.