Chi è LDA, il figlio di Gigi D’Alessio è un allievo di Amici LDA, nome d’arte di Luca D’Alessio, è il figlio di Gigi D’Alessio e Carmela Barbato ed è un allievo di Amici di Maria De Filippi in corsa verso il serale. Il suo insegnante nella scuola è Rudy Zerbi.

A cura di Giulia Turco

Luca D'Alessio alias LDA è l'allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi, al momento in corsa per l'ambito serale. Seguito nel talent show dall'insegnante di canto Rudy Zerbi, il giovane è figlio d'arte, essendo suo padre un personaggio noto nel mondo della musica, Gigi D'Alessio. Sua mamma è Carmela Barbato, la prima moglie dell'artista napoletano. LDA grazie al suo talento ha già vinto un disco di platino con l'inedito Quello che fa male. È stato colpito da un grosso momento di sconforto scatenato dalla paura di essere giudicato come il ‘figlio di', ma il suo insegnante lo ha convinto a credere nelle sue brillanti capacità. Numerosi sono stati i battibecchi nella scuola con Anna Pettinelli: in quel caso è intervenuta anche Anna Tatangelo, ex del padre, pronta a difenderlo.

Chi è Luca D'Alessio allievo ad Amici 2021/2022

LDA è il nome d'arte di Luca D'Alessio con il quale il giovane rapper si è già fatto conoscere nel mondo della musica. Classe 2003, Luca ha 18 anni ed è il terzogenito di Gigi D’Alessio, nato dal matrimonio del cantante con Carmela Barbato. Nasce a Napoli e sin da bambino segue le orme del padre coltivando la passione per la musica. Nel 2017 muove i suoi primi passi nel panorama musicale. Scrive ed incide il suo primo pezzo originale dal titolo Resta, che conta circa mezzo milione di ascolti sulle piattaforme di streaming. In seguito collabora con il padre al disco rio Buongiorno e, pochi mesi prima di entrare nella scuola di Amici, esce con il suo ultimo singolo Vivimi.

Luca D’Alessio alias LDA

Il rapporto con il padre Gigi D'Alessio

In una recente intervista rilasciata a CheNews.it, Luca ha spiegato di aver scelto uno pseudonimo (LDA) per farsi conoscere in maniera distinta dal padre, marcando le differenze del suo stile e tentando, nel frattempo, di scampare dall’accusa che il suo successo sia dovuto alla notorietà di D’Alessio senior: “Ho voluto far capire che io sono un’altra cosa rispetto a quello che fa papà. Siamo due stili differenti, due tipi di scrittura diversi. Siamo il giorno e la notte nella musica”. Non manca tuttavia la stima per il padre e dovendo stilare una classifica del suoi interpreti preferiti ha spiegato: "Internazionali Justin Bieber e Bruno Mars. Tra gli italiani, invece, oltre mio padre, perché lo reputo uno degli autori migliori. Non perché è mio padre, ma perché oggettivamente è così. Mi piace CoCo, esco pazzo". In più occasioni è emerso il timore dell'allievo di essere giudicato come raccomandato ed anche Gigi D'Alessio ai microfoni di Fanpage.it, nel commentare il percorso del figlio ad Amici, ha chiarito di non aver mai provato ad agevolargli la carriera. Durante la permanenza nella casetta del talent, LDA ha dato il benvenuto, con un messaggio social, al fratellastro Francesco nato dalla storia tra papà Gigi e la nuova compagna, Denise Esposito.

LDA

Le canzoni di LDA, da "Quello che fa male" a "Scusa"

Quello che fa male, Sai, Scusa sono alcuni dei brani più ascoltati e amati di LDA, presentati nel corso di Amici di Maria De Filippi. Sono canzoni d'amore che raccontano di una storia giunta ormai al capolinea ma ancora viva nei ricordi. Quello che fa male gli ha permesso di vincere anche il disco d'oro: a consegnarglielo è stata l'insegnante Anna Pettinelli.

Il percorso di Luca D'Alessio ad Amici e la corsa al serale

LDA, l'allievo napoletano di Amici di Maria De Filippi, nonostante non abbia già conquistato l'accesso al Serale, è uno dei cantanti più amati dal pubblico del talent. Durante il suo percorso nel programma di Maria De Filippi è stato protagonista di diversi battibecchi, con Anna Pettinelli e con l'allieva Elena, ed ha conquistato numerosi applausi e complimenti. Ad ottobre un piccolo tentennamento, quando Rudy Zerbi gli ha sospeso la maglia in seguito ad alcuni screzi, riconquistata pochi giorni dopo, lo ha fatto tremare. Quando ha cantato, nel corso della puntata di domenica 21 novembre, It's oh so quiet di Bjork è arrivato l'apprezzamento di orgoglio anche dal suo primo tifoso, papà Gigi. Una piccola crisi lo ha colpito nel corso delle settimane che precedono il serale: l'allievo ha confessato al suo insegnante di aver paura di essere giudicato come raccomandato. Grazie al sostegno di Rudy Zerbi, si è lasciato andare ed ha regalato una perfetta esibizione sulle note dell'inedito Io volevo solo te.