Gigi D’Alessio sul figlio LDA: “Raccomandarlo? Non ci penso proprio, gli farei solo del male” Gigi D’Alessio, nella diretta Instagram di Fanpage.it, ha commentato il Festival di Sanremo 2022, confidando di essersi emozionato assistendo all’amicizia tra Jovanotti e Gianni Morandi. Poi ha avuto parole bellissime nei confronti del figlio Luca, in arte LDA, attualmente nella scuola di Amici.

A cura di Daniela Seclì

Gigi D'Alessio è intervenuto nel corso della diretta Instagram di Fanpage.it di sabato 5 febbraio, spaziando da Sanremo 2022 al figlio LDA (Luca D'Alessio) attualmente tra gli allievi della scuola di Amici. Ma andiamo con ordine. L'artista sta seguendo il Festival con grande interesse. Ha confidato di essersi emozionato soprattutto assistendo all'amicizia tra Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, e Gianni Morandi, che nella quarta serata dei duetti e delle cover si sono esibiti insieme:

"Sto seguendo Sanremo. Devo dire che mi è piaciuta la grande umiltà di Jovanotti, è un artista da super super ospite. Apprezzo molto quando un artista si spende per un suo amico, per un collega come Gianni Morandi. È qualcosa di meraviglioso, è una cosa che mi ha emozionato. Ha detto una frase bella: è il Festival dell'amicizia".

La voglia di ricominciare dopo la pandemia

Gigi D'Alessio ha continuato, rimarcando la voglia che tutti gli artisti hanno di ricominciare e che li porta ad accettare con ancora più piacere di esibirsi su un palco prestigioso come quello del Teatro Ariston di Sanremo:

"Abbiamo tutti la voglia di ricominciare. La pandemia ha abbattuto le barriere. Ha tolto tutte le calcolatrici. Di solito gli artisti dicono: "Mi conviene fare questa cosa o non mi conviene?". Adesso avevamo tutti questa voglia di fare perché ci stavamo arrugginendo. Secondo me potevi chiamare chiunque, anche Elton John. Devo dire la verità, Amadeus è stato molto bravo. Prima i Big volevano andare solo a fare i super ospiti, adesso vedere Elisa, Morandi, Ranieri…se pensi che Morandi fino a qualche anno fa era il presentatore e quest'anno si è messo in gara. Stiamo battendo tutte quelle barriere".

Mon amour e l'ironia sulle canzoni che non gli piacciono perché non sa ballare

Quando gli viene fatto notare che con canzoni come Mon amour ha rivoluzionato il suo stesso modo di approcciarsi alla musica, D'Alessio ha confidato: "Diciamo che questo l'ho fatto 20 anni fa, che poi sono le canzoni che a me personalmente non piacciono. Sai perché? Perché non so ballare. Questa canzone l'ho fatta in tutte le versioni. Ci sono concerti in cui ho fatto il dj addirittura, però per me il mio scudo è il pianoforte, seguire le melodie".

Gigi D'Alessio parla del figlio LDA, allievo della scuola di Amici

Gigi D'Alessio, incalzato dalle richieste degli utenti che stavano seguendo la diretta, si è espresso sul percorso del figlio Luca D'Alessio, in arte LDA, nella scuola di Amici. L'artista ha precisato di non essere mai intervenuto per agevolare la sua carriera: "Se lo raccomandassi gli farei del male. So che tutti pensano: "È figlio di", io ve lo giuro non ho fatto nessuna telefonata". Quindi ha avuto parole bellissime per lui: