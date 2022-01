LDA da Amici commenta la nascita del nuovo arrivato in casa D’Alessio: “Fratellini spettacolari” Il giovane cantante LDA, allievo di Amici di Maria De Filippi, ha commentato la nascita del nuovo arrivato in famiglia, Francesco, nato dalla storia tra papà Gigi e Denise Esposito.

A cura di Gaia Martino

LDA, allievo di Amici di Maria De Filippi, è felice di accogliere in famiglia un nuovo fratello. Due giorni fa è nato Francesco D'Alessio dall'amore tra il celebre cantante napoletano e la sua compagna Denise Esposito. Si tratta del quinto figlio per Gigi D'Alessio e primo per la giovane 28enne: la loro gioia è stata resa pubblica sui social con un post su Instagram. "Francesco, benvenuto alla vita" è la didascalia scritta dal cantautore a corredo di una fotografia del cartellino contenente le informazioni del neonato, "Amore mio" ha commentato Denise.

LDA commenta la nascita del fratello

Tantissimi commenti al post ha ricevuto Gigi D'Alessio: fan, colleghi e personaggi famosi hanno arricchito l'annuncio social di cuori e messaggi di auguri. Tra questi anche quello di Luca D'Alessio. Il giovane cantante essendo in piena corsa verso il Serale con la maglia di Amici non può ancora conoscere il suo fratellino appena nato ma non ha nascosto la sua gioia per il nuovo arrivato in famiglia ed ha commentato il post del padre: "Ho 2 fratellini spettacolari".

Anche il primogenito del cantautore napoletano, Claudio, ha lasciato un pensiero: "Welcome to the Family Bro", tradotto "Benvenuto in famiglia fratello".

I figli di Gigi D'Alessio

Da Claudio a Francesco, i figli di Gigi D'Alessio sono cinque e non sono nati tutti dalla stessa mamma. Dal primo matrimonio del cantautore napoletano con Carmela Babato da cui si è separato ufficialmente nel 2014 sono nati Claudio, nel 1986, Ilaria nel '92 e Luca nel 2003. Il primogenito lo ha reso anche nonno diventando papà prima nel 2007, poi nel 2020 ed infine nel 2021. Dopo Carmela è arrivata Anna Tatangelo e dalla loro storia d'amore, durata molti anni e terminata nel 2020, è nato Andrea nel 2010. Due giorni fa i D'Alessio hanno dato il benvenuto a Francesco, nato dalla storia del cantante con Denise Esposito.