Anna Tatangelo a cena con Anna Pettinelli difende LDA: “Promettimi che lo tratterai meglio” Anna Tatangelo prova a difendere LDA, figlio del suo ex marito Gigi D’Alessio e di Carmela Barbato, dal temibile giudizio della coach di Amici Anna Pettinelli. E così, nel tentativo di convincerla, scherza a cena con lei.

A cura di Elisabetta Murina

Nella scuola di Amici 21, LDA (nome d'arte di Luca D'Alessio) sta proseguendo il suo percorso verso il serale. Ha già conquistato un disco d'oro, ricevendo le congratulazioni da parte di compagni e familiari, che da fuori seguono con attenzione ogni sua esibizione nel talent di Maria De Filippi. Tra questi c'è senza dubbio il papà, Gigi D'Alessio, che ospite di una diretta di Fanpage.it ha raccontato di non averlo mai raccomandato e di aver sempre fatto in modo che non si sentisse mai "il figlio di". A tifare per lui anche la mamma, Carmela Barbato, e l'ex compagna storica del padre, Anna Tatangelo, che è andata a cena con una persona speciale per "difenderlo".

Anna Tatangelo prova a difendere LDA con Anna Pettinelli

Anna Tatangelo, in una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, si mostra mentre è a cena con Anna Pettinelli, una delle insegnanti di canto nella scuola di Amici 21 con cui il suo "figlioccio" LDA ha avuto parecchie discussioni in questi mesi. E così, scherzando, cerca di convincerla a essere più buona con lui: "Ho portato a cena Anna perchè voglio che si comporti un pò meglio con Luca". Lei però non sembra voler cedere e fa segno di no con la testa, ribattendo: "Non se ne parla". Ma Anna Tatangelo non molla e promette: "Luca ti prometto che invece la convinco".

Gigi D'Alessio su LDA: "Non ho raccomandato mio figlio"

Anche Gigi D'Alessio fa sempre il tifo per il figlio e sta seguendo passo dopo passo il suo percorso ad Amici 21. Ospite di una recente diretta Instagram di Fanpage.it, il cantante ha raccontato di non aver in alcun modo agevolato la carriera del figlio, convinto che così gli farebbe solo del male: "Se lo raccomandassi gli farei del male. So che tutti pensano: "È figlio di", io ve lo giuro non ho fatto nessuna telefonata". D'Alessio ribadisce anche che tutto quello che sta facendo Luca nel talent è farina del suo sacco, frutto della sua creatività e del suo talento.