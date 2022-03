Scontro tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi ad Amici, la maestra si infuria e lascia lo studio Nel daytime di Amici oggi è andato in onda uno scontro scoppiato dopo la puntata di domenica tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. La maestra di canto accusata di essere maleducata si è infuriata ed ha lasciato lo studio.

A cura di Gaia Martino

Il daytime di Amici di Maria De Filippi oggi, martedì 1 marzo, si è aperto con l'esibizione di Gio Montana del pomeridiano della scorsa domenica. L'allievo è arrivato ultimo nella classifica di Pennino e dopo la puntata è stato convocato in studio da Rudy Zerbi insieme ad altri compagni. "Quando hanno cantato ho detto che secondo me la corale dall'inizio è stata inficiata dalla partenza scarsa di Gio Montana che a valanga ha influito sulla performance negativa di una parte di loro" ha detto l'insegnante di canto una volta arrivata anche Anna Pettinelli. Per dimostrare la veridicità della sua tesi, ha mostrato ai presenti un video registrato dal maestro Pennino sotto sua richiesta che conferma le sue parole. A quel punto è partito un acceso scontro tra i due insegnanti.

Lo scontro tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli

Rudy Zerbi e Anna Pettinelli hanno litigato furiosamente dopo la puntata di domenica. Oggetto di discussione è l'esibizione di Gio Montana sulle note di Una vita in vacanza che – a detta di Rudy – avrebbe fatto sbagliare a catena i suoi compagni. "Confermando che Gio Montana abbia sbagliato gravemente, penso che partendo fuori tempo, riprendersi per gli altri sia impossibile. Ha trascinato almeno buona metà degli allievi" ha detto Zerbi alla sua collega la quale ha replicato sostenendo che un buon cantante dovrebbe saper riprendere il ritmo. "Se uno sa cantare, corregge il ritmo sbagliato e canta" ha detto. Dopo aver visto un altro video dello sfogo dell'allievo, la Pettinelli ha sbottato: "Mi fa ridere la nostra perdita di tempo, anziché preparare pezzi il professore Zerbi vuole avere ragione perché gli ho detto una cosa dissonante al suo pensiero. Noi siamo qui perché tu vuoi avere ragione, sai qual è il problema? Ora diciamo ‘Sì hai ragione' e torniamo a fare le cose importanti. Questo è quello che vuoi?". Rudy ha spiegato di non aver bisogno della ragione bensì non vuole che le sue parole vengano messe in dubbio.

Anna Pettinelli lascia lo studio

Lo scontro è diventato ancora più acceso quando, dopo aver interrotto più volte Rudy, Anna Pettinelli è stata accusata dal collega di essere maleducata: "Anna veramente sei di una maleducazione assurda, non ho mai conosciuto una persona più prevaricatrice di te". Infastidita la maestra di canto ha così deciso di lasciare lo studio: "È stato un piacere arrivederci, buon lavoro". "Tu non capisci, sto dicendo una cosa tecnicamente vera. Stronchi ogni tipo di discorso" – ha alzato la voce Zerbi. "Farei l'onore a loro di restare ma non a te quindi vado via, ciao" ha detto la Pettinelli prima di lasciare lo studio.