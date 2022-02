Mahmood e l’amore per Anna Frau, la mamma che lo ha cresciuto tutto da sola La foto dell’abbraccio tra Mahmood e sua madre, Anna Frau, è diventato virale: lei lo ha cresciuto tutto da sola.

Non si fermano le notizie sui protagonisti dell'ultima vittoria al Festival di Sanremo. Dopo Blanco e la sua partecipazione a un evento della polizia di Stato per contrastare il fenomeno del cyberbullismo, i riflettori sono accesi anche su Mahmood. Non è passato inosservato il gesto dell'artista, il primo gesto che ha fatto subito dopo essere uscito dal carrozzone mediatico del Teatro Ariston, correre per abbracciare sua madre, Anna Frau, la donna che lo ha cresciuto da solo. "Giù ti la credia crasa" gli ha detto abbracciandolo e baciandolo, "Già l'avresti creduto domani…" tradotto dal sardo.

Chi è Anna Frau, la madre di Mahmood

Anna Frau, sarda di Orosei, ha cresciuto il figlio da sola. Una storia che è venuta fuori già nel 2019, con la vittoria di Mahmood e la sua "Soldi". Quando il padre ha allontanato la sua famiglia, Anna Frau ha spinto ogni giorno della loro vita insieme Alessandro (il vero nome dell'artista è Alessandro Mahmoud) a studiare per diventare l'artista che è oggi. Il video dell'abbraccio su Twitter è stato molto toccante.

Devo tutto a mamma. All’inizio, mi accompagnava lei dal maestro di canto, partendo da Buccinasco, dove lavorava, e portandomi a Baggio. Ogni giorno, un viaggio. Mia mamma non mi ha fatto mai mancare niente, ho studiato e ho preso il diploma Quando ho fatto sentire la canzone a mia mamma per la prima volta, lei mi ha detto che le è arrivata subito a differenza delle altre che le richiedevano qualche ascolto in più.

Nel 2019, Fanpage.it raggiunse proprio la i parenti di Mahmood a Gratosoglio, alla periferia di Milano. Questi raccontarono la sua storia: "Di egiziano non ha niente, solo il padre ma è andato via quando era solo un ragazzo". Mahmood è ormai sul tetto del mondo. La sua "Brividi" insieme a Blanco è una delle canzoni più ascoltate al mondo in questo momento.