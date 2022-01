Amici21, Anna Pettinelli litiga con Rudy Zerbi e Crytical resta a guardare Lite nella scuola di Amici tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi per una proposta fatta dal prof di canto a Crytical. Intanto l’allievo è completamente sballottato tra le decisioni di entrambi.

A cura di Ilaria Costabile

Nella scuola di Amici le tensioni sono all'ordine del giorno, soprattutto tra i professori che non sempre si trovano d'accordo tra loro. I protagonisti dell'ultima lite del daytime sono Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, i quali si trovano a litigare in merito ad alcune esibizioni di Crytical, allievo della speaker radiofonica che, intanto, assiste in silenzio ai battibecchi tra i due coach.

L'inizio della litigata

Ad aprire la questione è stata Anna Pettinelli che non ha apprezzato la scelta del collega di assegnare a Crytical un brano di Ultimo, per mostrare al pubblico le sue doti canore in un genere diverso dal rap, preparandolo così in vista del serale. Queste le sue rimostranze a Zerbi:

La devi smettere di entrare nelle sale dei ragazzi e fare con gli allievi degli altri il tuo porco comodo. Non lo puoi fare. Sei nella sala con un mio allievo, per metterlo in difficoltà, non mi sta bene che tu lo faccia. Di quello che vuoi tu a me non importa niente. Crytical, questa canzone non lo fa. Non si entra a tradimento per mettere a difficoltà gli allievi degli altri. Se vuoi qualcosa da lui, passi da me e ne parliamo assieme. Io li faccio crescere, non li spavento.

Il professore di canto, quindi, ci tiene a sottolineare i motivi della sua scelta e ritiene che sia legittimo da parte sua sottoporre agli allievi delle nuove sfide e decide di chiedere l'aiuto della produzione: "Non mi piace che passa il fatto che esista solo un genere di perfezione musicale. Non ho mai messo una frase a caso, se bisogna vedere un miglioramento bisogna vedere settimanalmente. Se la prova è per testare che il limite può essere espandibile. La decisione non spetta a me".

Anna Pettinelli chiama la sicurezza

La discussione inizia a farsi più accesa, tanto che Zerbi lascia momentaneamente l'aula, per poi rientrarvi poco dopo e suscitare il fastidio di Anna Pettinelli che chiede l'aiuto della sicurezza per potersi liberare della presenza del suo collega che, infatti, non ha intenzione di andarsene: