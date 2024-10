video suggerito

Affari Tuoi, Alessia in lacrime vince con il numero della nipote: “Vorrei comprare casa con il mio fidanzato” Alessia e Francesco sono i protagonisti della puntata di Affari Tuoi di martedì 22 ottobre. Nel corso della partita la concorrente si commuove più volte: “Tra le mani stringo il ciuccio della mia nipotina, il 9 è il suo numero”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

213 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Protagonista della nuova puntata di Affari Tuoi, in onda martedì 22 ottobre su Rai 1, è Alessia dalla Sicilia con il pacco numero 3. Ad accompagnarla c'è il fidanzato Francesco, al suo fianco da tre anni. I due si sono conosciuti tramite amicizie in comune e hanno il sogno di comprare una casa insieme. La ragazza lavora nel mondo della scuola ma sta studiando per diventare insegnate di sostegno. La coppia torna a casa vincitrice e Alessia rivela: "Il 9 è il numero della piccola di casa Mia, la nipotina nata da poco. È suo il ciuccio che stringo come portafortuna".

La partita di Alessia e Francesco

Dopo pochi minuti dall'inizio della partita la coppia perde 300mila euro. Nella prima telefonata, il Dottore ironizza sull'atteggiamento di Francesco: "Mi colpisce la sua verve", poi offre 30mila euro ma la coppia rifiuta. Il concorrente si giustifica con Stefano De Martino per la sua calma: "Mi piace osservare e capire". Dopo diversi tiri che scoperchiano pacchi blu, il conduttore commenta: "Mi piacete". Francesco e Alessia scelgono di cambiare con il pacco numero 9. "Gran bella partita, due blu e il resto sono rossi" si complimenta Stefano De Martino. "Bisogna temere questa coppia, apparentemente pacata" ammette il Dottore. Poco dopo i due perdono 100mila euro e Alessia chiede di aprire il pacco che aveva pescato inizialmente: conteneva solo 100 euro. Il pacchista Santino dal Lazio dedica un pensiero ad Alessia: "Ti auguro di fare il bagno nel mare di Trapani trovando solo un delfino e nessuno squalo". Per la coppia in partita restano solo "soldi sicuri" visto che da aprire ci sono solo i pacchi contenenti 5mila, 10mila, 15mila, 75mila e 200mila euro.

Il finale di Alessia e Francesco

Alessia e Francesco rifiutano 37mila euro: "Vorremmo comprare una casa, siamo in affitto ma desideriamo iniziare un percorso più stabile". Nel pacco numero 10 della Liguria ci sono 200mila euro. Quando Alessia rifiuta l'ennesimo assegno da 25mila euro, si commuove: "Come va va, ringrazio il Dottore e vado avanti". Alessia, prima di tritare l'assegno con i 30mila euro del Dottore, si ritaglia un piccolo spazio: "Stefano ti ringrazio perché sei umile e metti le persone a proprio a agio. Il 9 è il numero della piccola di casa Mia, la nipotina nata da poco, a settembre. È suo il ciuccio che stringo come portafortuna. È anche il numero di mio nonno, scomparso di recente, e di mio fratello". La coppia vince 75 mila euro.